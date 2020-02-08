Каменских показала фигуру в черном мини-бикини после слухов о беременности

Анастасия Каменских в прошлом году стала замужней дамой, но от этого певица ничуть не изменилась. Она по прежнему публикует провокационные фото и облачается в дерзкие наряды. Не так давно артистка и вовсе предстала полностью обнаженной. После свадьбы с Потапом девушку не раз подозревали в беременности. В январе поклонники разглядели у нее округлившийся живот.

Похоже, что Настя решила развеять слухи о своем интересном положении. Накануне певица отправилась за покупками. На этот раз она сделала фото не в уборной, а в примерочной. Девушка облачилась в черное мини-бикини, которое напоминало лаконичное нижнее белье. Наряд позволил показать талию и массивные ноги артистки. Каменских похвасталась подтянутой фигурой.

«Я немного помешана на шоппинге», — призналась звезда.

Поклонники восхитились спортивной фигурой певицы и даже назвали ее идеальной. «Ты бомба, Настя», «Идеал женской красоты», «Когда показываешь спорт! Умничка Настя», «Ого-го шикарная», «Очень красивая, но больше худеть не надо, мне кажется. Худоба не украшает», «Какие ноги массивные, но при этом все гармонично», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что ранее Каменских призналась, что похудела к свадьбе. После этого девушка стала поддерживать форму. Она недавно увлеклась йогой, а также старается бегать по утрам. В соцсети певица регулярно публикует снимки со своих тренировок. Потап, к слову, за последнее время, тоже постройнел.