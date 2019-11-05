Поход на Запад: Каменских продолжила покорение латиноамериканской аудитории

После выхода клипа на испанском языке певица Настя Каменских отправилась в Мексику, где не просто хорошо проводит время со своим мужем, но и налаживает рабочие контакты. Разве плохо украинской исполнительнице стать звездой еще и на американском континенте?

4 ноября артистка посетила местный канал TeleUrban, поучаствовала в модном шоу «Береги камеру» с эпатажным телеведущим Эдди Смолом, дала интервью на радио «Central FM». И, конечно же, все на испанском языке.

Кстати, это не первый заход певицы на латиноамериканскую аудиторию. В сентябре 2018 года она выпустила песню «Peligroso» на испанском и английском языках, которая была написана в соавторстве с многократным обладателем Латинского Грэмми Йоэль Энрикезом. Трек был представлен на самых рейтинговых теле- и радиопередачах в Латинской Америке и долго держался в чартах латинской музыки.

Этот опыт, несомненно, понравился Каменских, и теперь она продолжает «продавливать» западную аудиторию.