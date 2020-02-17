«Я с трамплина прыгнул!»: Галкин запечатлел радостного сына на склоне горы

Максим Галкин на днях снова покинул Москву. На этот раз он отправился в отпуск с детьми: Лизой и Гарри. Место отдыха юморист рассекречивать не стал. Однако вскоре он начал публиковать фото и видео с горнолыжного курорта.

Супруг Алла Пугачевой катается на заснеженных склонах. Шестилетние наследники от него не отстают. Они под присмотром тренера тоже «гоняют» по лыжным трассам. Малыши не скрывают, что им нравится этот вид спорта.

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Всего за три дня двойняшки научились многому. Галкин запечатлел, как они скатываются со склона. Лиза в стильном пуховом комбинезоне с цветочным принтом уверенно катится на лыжах. Гарри от нее не отстает. Он тоже предстал на кадрах в комбинезоне, но синего цвета.

«Я с трамплина прыгнул! Прям прыгнул вот так!» — похвастался мальчик, взмахнув рукой. Он выглядел радостным.

К слову, Пугачева на видео замечена не была. Не исключено, что певица отказалась от активного отдыха. Похоже, что наследники Примадонны получают уйму эмоций от поездки. Гарри не мог сдержать восторга, еще когда был в самолете, а Лиза успела отметиться в разных нарядах. Многие поклонники малышей не перестают восхищаться их искренности, острому уму и сходству с родителями.

Напомним, что Галкин и его супруга не жалеют денег на образование наследников. Лишь в этом году Лиза и Гарри пойдут в школу. Однако с малых лет они занимаются с преподавателями на дому и в садике. Малыши изучают французский язык, занимаются дикцией, а также плавают в бассейне.