Галкин и Пугачева будут тратить на обучение детей 3 млн рублей в год

Лиза и Гарри в следующем году начнут обучение в Первой московской гимназии в деревне Липки.

Телеведущий Максим Галкин и его супруга Алла Пугачева определились с местом, где будут учиться их шестилетние дети-близнецы Гарри и Лиза Галкины. Ребята в сентябре следующего года начнут обучение в Первой московской гимназии. Она расположена в деревне Липки Одинцовского района Московской области.

Обучение в элитной гимназии стоит 170 тысяч рублей в месяц на одного ребенка. В год на своих отпрысков звездная чета будет тратить примерно около трех миллионов рублей. Элитная гимназия находится в четырех километрах от деревни Грязь. Именно здесь расположен замок звездной четы, где они проживают с детьми. До школы водитель будет довозить детей примерно за семь минут.

Сейчас Гарри и Лиза Галкины учатся дома. К ним приходит гувернер-француз, который окончил Сорбонну. В доме юмориста и Примадонны под запретом гаджеты. Впрочем, отец семейства постоянно снимает на камеру телефона своих отпрысков, а потом выкладывает видеозаписи в Сеть.

Сейчас Гарри и Лиза активно учат французский язык. Им, кстати, в совершенстве владеет и телеведущий. А вот Алла Пугачева говорит только по-английски. Ранее она отмечала, что не понимает, о чем говорят ее дети и супруг друг с другом, сообщает портал «Подмосковье сегодня».