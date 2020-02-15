Семейный отдых: Максим Галкин отправился в отпуск с Лизой и Гарри

Максим Галкин недавно побывал на гастролях в Австралии. Юморист осматривал местные достопримечательности, кормил кенгуру и делился красочными снимками. В это время его супруга Алла Пугачева тоже не скучала. Они успела повеселиться с друзьями в ресторане и блеснуть на ковровой дорожке. А когда шоумен приехал, то Примадонна с детьми встретила супруга у крыльца, танцуя от радости.

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А теперь уже практически всей семьей они уехали в настоящий отпуск. Галкин с радостью сообщил об этом в соцсети. Он запечатлел Гарри, который наблюдал за тем, как взлетает самолет в иллюминатор. «Ого, какая скорость! Сейчас взлетим! Летиим», — не скрывая восхищения, сказал мальчик. А вот Лизу юморист запечатлел уже в аэропорту, когда она находилась в томном ожидании выдачи багажа. «Мой чемоданчик. Мой чемоданчик красный!», — приговаривала она, сидя на тележке.

К слову, шестилетняя малышка выглядела стильно. Она предстала в пуховике серебристого цвета и белой шапке с помпоном. Для удобства, на ней были треники светло-серого оттенка. А вот Пугачеву Максим снимать на видео не стал. Он также умолчал, куда они приехали. Поклонники считают, что звездная семья приехала в теплые края или в любимую Примадонной Латвию.

Напомним, что обычно Галкин и Пугачева предпочитают покидать Москву летом. Они проводят теплые месяцы в Юрмале, отдыхая в компании Лаймы Вайкуле и других друзей. Обычно певица передвигается на поезде, так как боится летать на самолетах. Крайне редко она делает исключения.