Сябитова пожелала Байсарову терпения и здоровья, узнав о его новой женитьбе

Телесваха не сомневается, что избранницы бизнесмена будут бороться за внимание любимого мужчины не хуже, чем наложницы султана в сериале «Великолепный век».

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro свой новый брак бывший тесть Примадонны отечественного шоу-бизнеса заключил по мусульманским традициям. Таким образом, очередная избранница Руслана Байсарова фактически стала его второй женой, которую бизнесмен привел в свой дом. Помимо восемнадцатилетней Аламат у предпринимателя есть и официальная супруга — Мадина Гайтаева. Их свадьба состоялась еще одиннадцать лет назад в 2009 году.

Байсаров старше своей новоиспеченной супруги Аламат на тридцать три года. К слову, от бизнесмена Кристина Орбакайте, которая сейчас состоит в браке с Михаилом Земцовым, родила сына Дени. В свои 21 год юноша окончил один из элитных учебных заведений в Англии.

О женитьбе экс-возлюбленного дочери Аллы Борисовны высказалась и Роза Сябитова. Телесваха вступилась за Байсарова, заявив, что его нельзя обвинить в нарушении моральных или юридических аспектов. Ведь по законам ислама, Коран не запрещает мужчинам многоженства. По словам телеведущей, муж должен полностью обеспечивать семью, не обделяя при этом своих жен вниманием, лаской и заботой.

Узнав о новой женитьбе бизнесмена, Сябитова пожелала бывшему тестю Примадонны крепкого здоровья и терпения, подметив, что мусульманские женщины обладают ярким темпераментом. Соведущая Лариса Гузеевой сомневаются, что избранницы Руслана будут жить в мире и покое. Телесваха напомнила о примере гаремной жизни в турецком сериале «Великолепный век», заявив, что каждая из женщин не понаслышке знает, что такое изощренная борьба за любовь и внимание желанного мужчины.