Яркий акцент: Валерия в брюках морковного цвета сходила в театр с Пригожиным

Валерия не боится экспериментировать со стилем в свой 51 год. Так, на днях она устроила модную фотосессию, облачившись в мини-платье и ботфорты. Колорита образу придала длинная белоснежная шуба. Принял участие в съемках и муж артистки Иосиф Пригожин, который позировал в алом полушубке и с массивной цепочкой на шее. Поклонникам понравились молодежные наряды супругов, но им больше нравится их обычный стиль.

Вечер накануне Дня всех влюбленных пара провела в театре. Они пришли в Геликон-оперу, где насладились постановкой «Золушка». Для такого случая Валерия подобрала яркий, но элегантный наряд. Шелковую блузку с кружевом она сочетала с белоснежным жакетом и брюками морковного цвета. Наряд певица дополнила белыми сапогами и пушистой сумкой апельсинового цвета.

Пригожин предпочел повседневный образ: джинсы, футболку и черную куртку. «Премьера оперы Леонида Вайнштейна «Золушка» в «Геликон-опере». В зале было много малышей , и мы с Иосифом им тихонечко завидовали: во-первых, не все из них знали историю, для них интрига действия сохранялась до конца; во-вторых, о таком волшебстве на сцене в нашем детстве мы и мечтать не могли. Спасибо создателям спектакля за такой сказочный вечер», — написала артистка.

Поклонникам понравился аутфит звезды. «Вы и сами как из сказки. Какие-то нереально красивые, дружные и счастливые», «Как всегда стильная и модная!», «Йосик молодец похудел», «Хочу такой же костюм»,«Белый пиджак вам особенно к лицу», — прокомментировали пост подписчики.