Валерия: «В тот момент я почувствовала себя абсолютно свободной»

Валерия возглавила движение в поддержку громко обсуждаемого законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия. Певица вырастила троих детей, построила успешную карьеру, счастлива в браке с продюсером Иосифом Пригожиным. И не скрывает своего печального опыта семейной жизни с экс-супругом: ее пример противостояния домашнему насилию помогает другим женщинам пережить развод и стать такими же счастливыми. Мы поговорили с Валерией о личной жизни и ее весеннем концерте «Новая акустика».

«Всегда тяжело шагать в неизвестность»

— О домашнем насилии вы знаете не понаслышке. Почему решили поддержать законопроект о профилактике семейного насилия?

— Почему я сама проявила инициативу и позвонила, предложив свою поддержку соавтору этого законопроекта Оксане Пушкиной? Потому что понимаю: тема домашнего насилия острейшим образом сейчас стоит в России. Дело не столько в статистике (а цифры здесь просто ужасающие) — посмотрите, какое количество громких дел о семейном насилии обсуждается в последнее время! Уму непостижимо, но ведь получается, что дома человек порой находится в большей опасности, чем на улице. И с этим надо, конечно, что-то делать. В 80% случаев страдают женщины.

— Многие говорят, что это случилось потому, что были декриминализированы домашние побои.

— Конечно. Помню, когда принимался закон о декриминализации, меня спрашивали, что я думаю об этом. Многие, как и я, были возмущены, но закон все равно приняли. Если на улице ударили человека, то обидчика посадят в тюрьму, а если дома — он не несет никакой ответственности.

Поэтому необходимо вносить поправки, принимать закон о профилактике семейно-бытового насилия. Не нужно ждать, когда человека покалечат или убьют, нужно принимать превентивные меры. Я проходила через все это на протяжении десяти лет, тогда тоже некуда было обращаться.

— Как и сейчас, от побоев в семье закон не защищал?

— Какие в 90-е законы? Вообще эту проблему никто даже не озвучивал, не обсуждал — ее будто не существовало.

— Говорят, и сейчас полиция не выезжает, когда поступает звонок о том, что муж избил жену.

— Именно так. А тогда как было? Муж сунул деньги милиции — и проблема быстро решалась: никто ни в чем не разбирался, просто быстро делали вывод, что женщина сама виновата.

— Люди редко решаются говорить на эту тему. Поэтому женщины благодарны вам, что вы не боитесь вспоминать страшный для вас период жизни с экс-мужем.

— Общественность очень активно реагирует. Многие поддерживают меня, как и раньше. Поддерживают женщин, которые не боятся рассказывать свои истории. Надо активнее привлекать внимание к проблеме домашнего насилия. Конечно, тема очень личная, очень болезненная. Многие женщины, которые подвергаются на регулярной основе домашнему насилию, боятся об этом говорить. И я помню это. Боятся, чтобы еще хуже не стало после огласки. Потому что куда-то сбежать невозможно. Как сбежать, когда ребенок ходит в школу? И куда бежать? Ведь не будет ни работы, ни жилья, ни денег… Просто ничего.

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— Вы ведь тогда были уже известной певицей, заработали много денег. Получается, что ушли от мужа с пустыми руками?

— Я после развода осталась абсолютно голая, потому что он все переписал на себя. Но это не важно…

— Вы тогда уехали из Москвы с детьми в Аткарск…

— Я нашла один выход — бежать из Москвы к родителям, поэтому пришлось срывать детей из школы и обустраиваться в Аткарске. Мы тогда жили в очень стесненных условиях — в двухкомнатной квартире вшестером. Но в тот момент я почувствовала себя внутренне абсолютно свободной. Помню, надевала валенки (сапожки, в которых я приехала, не были предназначены для долгих прогулок) и, утеплившись как следует, гуляла по хрустящему снегу с детьми и родителями, мы много общались…

— При этом работа осталась в столице. Но дети ведь были счастливы, что мама столько времени проводит с ними?

— Мы в Аткарске пересидели почти два года. Конечно, не наездишься за 900 км на работу в столицу. Но помню, как в этот свой вынужденный отпуск я спрашивала у Ани: «Ты хотела, чтобы мама всегда вот так с тобой была рядом?» Дочка ответила: «Да! Но я хотела, чтобы ты еще и пела!» Детям важно гордиться своими родителями, важно, чтобы они были встроены в социум. Я поняла, что мама-домохозяйка их бы не очень уже устроила.

— Многие женщины боятся остаться без денег, без жилья после развода. Ведь некоторые мужья так умело распоряжаются финансовыми активами и недвижимостью, что дети получают мизерные алименты.

— В этих случаях закон также должен стоять на стороне женщин и детей. Как, например, в Италии, где для мужчин, которые после развода оставляют все жене и детям, созданы временные приюты. Безусловно, всегда будут единичные случаи, когда жена-аферистка обманула, оклеветала мужа. Но чаще мужчины, которые более сильны физически и более состоятельны в финансовом плане, используют силу и свои возможности против женщин. Надеюсь, что Государственная дума этот закон все-таки примет. А обсуждать его нужно в окончательном варианте. Надеюсь, что заинтересованность в том, как обезопасить собственное население, есть у всех нас.

— Что было самым страшным в вашей истории с домашним насилием? Когда надо уходить, убегать?

— Самое страшное — терять самого себя. Как только вы понимаете, что начинаете жить чьей-то, а не своей жизнью, говорить чужими словами, когда начинаете действовать в угоду тому, от кого зависите, вот это страшно. Так человек начинает терять себя. Какой смысл жизни вообще, если ты больше не ты? Поэтому не бойтесь принимать радикальные решения. Всегда тяжело шагать в неизвестность. Но когда чаша была переполнена, я поняла, что хуже уже не будет, может быть только лучше. Пока ты не закроешь за собой одну дверь, другая не откроется. Надо это понимать.

«Придумываю прогнозы»

— Какое личное событие в ушедшем году стало для вас самым важным?

— В 2019 году женился мой старший сын. Я очень рада, что у него жена — такая замечательная девочка. Мать может чувствовать себя абсолютно счастливой, когда сына передала вот так, как говорится, из рук в руки.

— Угодил Артемий маме с выбором жены? Наташа чем-то на вас похожа — характером, например?

— Наверное, такая же спокойная и выдержанная. Она настоящая женщина — заботливая, умная, добрая, деликатная. Хорошая девчонка! Не могу сказать, что она на меня похожа, но очень импонирует мне многими человеческими качествами.

— Ваши дети как-то быстро стали самостоятельными, живут отдельно. Младший сын занимается бизнесом в Москве, старший — генеральный менеджер в фирме грамзаписи в Швейцарии, дочь стала актрисой, пишет и исполняет свою музыку. Не переживали, что они так быстро выпорхнули из родительского гнезда?

— Я счастлива, что они не выросли мажорами и, став взрослыми, не сели на мои плечи. Это же прекрасно, когда дети самостоятельно встают на ноги и уверенно чувствуют себя в жизни, значит, мы правильно их воспитывали. Для меня их переезд и начало самостоятельной жизни не были такими острыми, как для родителей, которые привыкли постоянно сидеть дома с детьми. Мы всегда часто расставались: ведь у меня то съемки, то гастроли. Но мы с детьми всегда на связи: шлем друг другу сообщения, фото, созваниваемся по сто раз в день.

— Вы читаете астропрогнозы, сверяете их со своими планами?

— Я не верю в эти астропрогнозы — их ведь пишут люди. Я сама себе придумываю астропрогноз, давая установку, что у меня все будет хорошо.

— В марте у вас концертная программа «Новая акустика». Чем акустический концерт отличается от вашего обычного выступления?

— Это принципиально разные концерты. Почему они называются акустическими? Так как проходят в сопровождении акустических инструментов: на этом выступлении нет ни одного электрического инструмента. Соответственно не синтезатор, а рояль, не электрическая гитара, а акустическая.

— Получается другое звучание?

— Абсолютно! Совершенно другие аранжировки, состав музыкантов. В моей программе принимает участие струнный квартет, перкуссия, получается более камерное звучание. Будет много лирики. Когда первый раз представляли в Москве эту программу, мы переживали. Нам самим безумно нравится такая подача музыки, а как примут ее зрители без привычного драйва — ведь в концертной программе у нас обязательно есть танцевальная часть. Вдруг зрителям будет скучно? А оказалось, нет. Зритель принял этот потрясающий, доверительный акустический формат. Кстати, темповые произведения тоже звучат. Многие современные танцевальные хиты, которые я пою в этой программе, переаранжированы в акустической версии, ее называют unplugged (англ. буквально: «отсоединенный от розетки». — Авт.). Порой песни в этом формате не сразу узнают, но ведь получаются другие классные произведения.

— Вы ведь поете вживую в отличие от некоторых коллег?

— Все концерты проходят вживую, и по-другому у нас не бывает. Тем не менее, когда звучит много инструментов, когда большая наполненность аранжировки разными звуками, в том числе компьютерными, люди не понимают: а вдруг голос тоже «компьютерный»? А акустический формат доверительный, здесь абсолютная прозрачность. Какие-то песни исполняются просто под гитару, какие-то — под рояль. Аранжировка настолько прозрачная, что любой человек прекрасно понимает сиюминутность происходящего, чувствует живой звук. Это подкупает зрителей, им нравится.

«Нужно менять свое отношение к еде»

— Помню, как год назад вы пришли в ресторан с сумкой-холодильником, в которой была диетическая еда. Продолжаете диету?

— Не только моя диета продолжается, но и бизнес — с Эмином Агаларовым мы запустили систему питания, которая называется NoSecret ByValeria. У нас появляется все большее количество сторонников. Это не массовое производство, мы специально не открываем фабрик, чтобы обслуживать сотни тысяч клиентов. У нас другой формат: это питание, как в лучших гастрономических ресторанах.

— А ваш супруг Иосиф Пригожин не питается по вашей диете?

— Нет, потому что мужчине кажется неловкой ситуация, когда в общественном месте надо открыть сумку и достать коробочки с едой. Мужчинам кажется, что это будет ставить их в какое-то неловкое положение. Иосиф весь день в делах, в разъездах и отказывается возить с собой еду. А мне абсолютно все равно: я прихожу со своей сумочкой, достаю оттуда контейнеры и прекрасно себя чувствую, правильно питаясь. Какое-то время я придерживаюсь диетического питания, потом ухожу в «свободное плавание», потом опять возвращаюсь.

— В чем формула идеальной физической формы певицы Валерии?

— Чем старше мы становимся, тем меньше надо есть и больше заниматься физическими нагрузками. Это единственная формула. Нужно менять свое отношение к еде: нужно есть для того, чтобы жить, а не наоборот.

— В социальных сетях иногда и Иосиф демонстрирует свои тренировки. Ваш пример его увлекает?

— Такого интереса к занятиям спортом, как у меня, у Иосифа нет. Но периодически мы тренируемся вместе.

— При желании с вами может тренироваться любой человек — вы публикуете видео занятий в Инстаграме. Что пишут об этом подписчики?

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— Одних мои занятия спортом вдохновляют и мотивируют, других страшно бесят, кто-то считает занятия фитнесом вообще бессмысленными, портящими жизнь и поэтому просто ворчит: «Берегите здоровье, зачем так убиваться, все равно у людей один исход…» Так вот, регулярные тренировки делают мою жизнь более качественной, физическая выносливость помогает мне работать и отдыхать на полную катушку, и все рассуждения о возрасте — не более чем пустые разговоры. Я сегодняшняя превосхожу по силе и выносливости себя двадцатилетнюю, и мне это очень нравится.