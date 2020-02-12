«Очень стильно»: Валерия примерила ботфорты и белоснежную шубу ради модного кадра

Валерия не боится экспериментировать со стилем. В 51 год она носит обувь на шпильке, мини-платья и не боится выглядеть по-молодежному. Артистка является ярой приверженицей спорта. Недавно она поругалась с мужем Иосифом Пригожиным, так как взяла в поездку напольные весы. При этом певица поместила их в косметичку. Но похоже, что старания звезды не проходят даром.

Накануне Валерия приняла участие в модной фотосессии. Она позировала у автомобиля в белом мини-платье с блестками и ботфортах в тон на платформе и с массивным каблуком. Дополнила наряд роскошная белоснежная шуба до пола длиной. Волосы артистка собрала в пучок, чтобы открыть лицо.

Пригожин тоже предстал в шубе, но красного цвета. Он позировал сидя в кожаном кресле. Затем пара сменила аутфиты. Валерия переоделась в черное платье с объемными рукавами, а ее супруг предстал в белом пиджаке.

«На улице промозгло и депрессивно, а мы в студии создавали свой собственный мир, в котором всем было хорошо. Спасибо за идею и организацию этого увлекательного творческого процесса. Спасибо всей нашей женской команде за воплощение. Единственный мужчина Иосиф Пригожин не в счет, он находился в кадре», — написала звезда.

Поклонники пришли в восторг от образов супругов. «Валерия вы обворожительна всегда, но Йося!! Просто бомба!», «Валерия, вы неотразимы! Человек-маги», «Очень стильно», «Какие вы шикарные! Просто созданы друг для друга!», «Любуюсь и восхищаюсь», — прокомментировали пост подписчики.