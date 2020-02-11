Дочь Иосифа Пригожина заявила, что ее семья осталась без жилья

Мама и отчим девушки ранее заложили квартиру и теперь у них возникли серьезные проблемы.

Дочь продюсера Иосифа Пригожина Даная заявила, что ее семья осталась без жилья. Дело в том, что несколько лет назад мать девушки и отчим решили заложить квартиру. Им срочно требовались деньги. На протяжении нескольких лет они выплачивали долг компании-займодателю. Совсем недавно у родственников Дании возникли серьезные проблемы.

Организация, взявшая в залог апартаменты, сообщила хозяевам и невозврате жилья. Как отметила Даная Пригожина, в законодательство были внесены определённые поправки. Теперь, чтобы вернуть квартиру назад, необходимо выплатить всю стоимость жилья. Однако таких денег у семьи нет.

Девушка отметила, что сумма, которую ее отчим и мать вносили в течение года, теперь, по сути, выброшена на ветер. Кстати, пока в апартаментах живет бабушка Данаи. Компания уже выписала пожилую 80-летнюю женщину.

Даная отметила, что отец предупреждал ее — в аферу лезть не стоит, но его не послушали. Сейчас, как сказала девушка, она в прекрасных отношениях с Иосифом Пригожиным. Он один из немногих, кто ее поддерживает в непростые моменты жизни. Даная чувствует перед собой вину за прошлые ссоры. Она отметила, что ей очень стыдно, что ранее она позволяла себе слова критики в адрес родителя, сообщает «СтарХит».