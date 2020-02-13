«Душа трепещет»: 77-летняя Вовк пришла в ЗАГС со своим молодым женихом

77-летняя Ангелина Вовк не скрывает, что мужчины обращают на нее внимание. Однако многие все-равно удивились, когда в декабре 2019 года стало известно, что телеведущая получила предложение руки и сердца. Ее позвал замуж друг Михаил Куницын. Разница в возрасте в 25 лет не напугала мужчину. Правда долгое время артистка не комментировала радостную новость, а потом заверила, что никакой свадьбы не будет. Она стала утверждать, что Михаил всех обманул.

Однако в канун Дня всех влюбленных Вовк пришла в ЗАГС № 1 в Москве. У дверей дворца бракосочетаний ее встретил молодой жених. Он подарил ей нежный букет цветов. «Ой, мне цветы? Какой ты внимательный», — кокетливо подметила телеведущая. Вовк обмолвилась, что опоздала. Пара прошла в холл, где записала видеообращение.

«В этом дворце много лет назад я выходила замуж за своего любимого мужа и вот снова я здесь», — поделилась артистка. «Моя душа трепещет. Это действительно знаковое место в Москве и сюда стремятся очень многие, заключить союз двух влюбленных сердец», — произнесла она, поднимаясь по лестнице. Цель своего визита в ЗАГС Ангелина Михайловна раскрывать не стала, но воспользовалась случаем и поздравила всех влюбленных с наступающим праздником.

«Самые прекрасные, самые лучшие вещи в мире невозможно ощутить услышать или увидеть — их можно почувствовать только сердцем… Возраст не защищает от любви. Но любовь помогает не стареть — она омолаживает душу, делает мир ярче…» — трогательно подписала пост телеведущая.

Напомним, что Вовк состояла в браке два раза. Первым ее избранником был диктор Центрального телевидения Геннадий Чертов, но спустя 16 лет совместной жизни они расстались. Со вторым мужем чешским художником Индржих Гецем звезда была счастлива 13 лет, вплоть до 1995 года. Детей у артистки нет.