«Ну что вы, какая свадьба?»: 77-летняя Вовк призналась, что Куницын всех обманул

Ангелина Вовк дважды состояла в браке, но оба они оказались неудачными. Детей у артистки нет, поэтому всю свою любовь она дарит крестницам. Однако в конце прошлого года ей сделал предложение руки и сердца Михаил Куницын. Они знакомы уже 15 лет. Ведущий программы «Винил» рассказал о радостной новости в эфире радио. Сама Вовк до недавнего времени не комментировала скорую свадьбу.

Пока ведущая отмалчивалась, появлялись слухи, что их отношения развиваются очень стремительно. Якобы они друг друга ласково называют и не хотят расставаться ни на минуту. Однако в январе артистка внезапно уехала в Гагры отдыхать с подругой, а не своим женихом. Близкие друзья Ангелины Михайловны заверили, что свадьбы не будет, так как Куницын просто решил пропиариться за ее счет.

Пока в СМИ появлялись подробности предстоящего торжества, которое должно было якобы состояться у друзей брачующихся в замок XV века в Бретани, влюбленные даже ни разу не появились вместе на публике. Когда журналисты дозвонились до артистки, то выяснилось, что она даже не думает ни о каком бракосочетании.

«Ну что вы, какая свадьба!? Какая фотосессия? Мы с Михаилом всегда были только друзьями. Раздули из этого такую историю», — высказалась она.

По словам 77-летней Вовк, ее друг сам решил приписал им роман по неизвестным ей причинам. «Зачем-то сказал в эфире, что сделал мне предложение», — удивилась она. Сам Куницын не стал общаться с прессой. Теперь в окружении артистки судачат, что друг использовал ее ради своих целей. «Михаил поставил в неловкое положение пожилую женщину. А уж какие цели преследовал: сделать Вовк неким „прикрытием“ его истинных сексуальных предпочтений либо просто попиариться — теперь поди разбери», — цитирует свой источник EG.ru.