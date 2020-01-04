Вовк оставила молодого возлюбленного и уехала отдыхать в Гагры с подругой

Телеведущая Ангелина Вовк, которой сейчас 77 лет, уехала от своего молодого возлюбленного Михаила Куницына на отдых в Гагры. Как известно, мужчина на 25 лет моложе телезвезды. Недавно стало известно, что у звёздной пары в недалеком будущем будет свадьба. Причем медовый месяц они проведут в одном из старинных французских замков.

Пока же Вовк наслаждается отдыхом в Абхазии вместе с подругой. В Instagram она опубликовала ролик, на котором в купальнике совершает заплыв в бассейне. Причем кругом можно увидеть горы мандаринов. Вовк на записи призналась, что мандарины можно смело есть.

Как отметила Ангелина Вовк, человек может спокойно жить до ста лет. По ее словам, люди сами сокращают срок своей жизни невоздержанностью и беспорядочностью. Сама звезда уже давно ведет здоровый образ жизни. Катается, к примеру, на лыжах. Телеведущая любит петь и танцевать. Себя она часто называет победителем, потому что ей очень нравится то, чем она занимается.

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Добавим, что подписчики оценили образ Вовк в купальнике. Многие отметили, что за последнее время звезда заметно похудела. Правда, возникли вопросы, почему она не взяла с собой на отдых молодого жениха. Выяснилось, что в новогодние праздники Анатолий Куницын работает. Об этом сама звезда рассказала, когда стояла у водопада «Девичьи слезы». «Вот если бы ты приехал, Мишель, я бы тут не стояла. Я загадываю желание не плакать ни по одному мужчине», — сказала на ролике Ангелина Вовк.