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«У них нет предрассудков, а только счастье»: Довлатова высказалась о возможной свадьбе Вовк

По слухам, звезда телевидения собралась замуж за Анатолия Куницына, который младше ее на 25 лет.

«У них нет предрассудков, а только счастье»: Довлатова высказалась о возможной свадьбе Вовк
Довлатова высказалась о возможной свадьбе Вовк/http://globallookpress.com/

Радиоведущая и актриса Алла Довлатова в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ высказалась о возможной свадьбе телеведущей Ангелины Вовк. Звезду упорно сватают за Анатолия Куницына, который на 25 лет ее моложе. Они сблизились, когда он сидел за режиссерским пультом программы «Время». Вовк, напомним, сейчас уже 77 лет.

«Никого же не смущает, когда мужчина на 25 лет старше своей избранницы. Все уже выровнялись в этом вопросе. У них нет предрассудков, а только счастье. А те, кто говорят – седина в бороду бес в ребро – просто завидуют», — заметила Алла Довлатова.

Сама Ангелина Вовк ранее рассказывала, что давно привязалась к Анатолию Куницыну. «Пока он мне друг, но кто знает. Жизнь непредсказуема. Сегодня друг, а завтра время покажет», — заявила она.

Сейчас Ангелина Вовк старается, как можно больше времени уделять спорту. К примеру, она катается на горных лыжах, на которые впервые встала в 60 лет.

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Алла ДовлатоваАнатолий КуницынАнгелина ВовкНовости googleПрограмма "Ты не поверишь!"
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«У них нет предрассудков, а только счастье»: Довлатова высказалась о возможной свадьбе Вовк
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