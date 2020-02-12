«У нас все любят друг друга»: Пугачева рассказала о своей семейной идиллии

Алла Пугачева очень редко дает интервью и нечасто появляется в телепроектах. Примадонну понять можно — за свою многолетнюю карьеру звезда уже порядком устала от внимания журналистов и публики.

больше по теме Пугачева планирует заняться продажей виниловых пластинок и проигрывателей Это заявление певица сделала на премьере второй части «Льда».

Однако на прошедшей премьере фильма Жоры Крыжовникова «Лед-2» Алла Борисовна все-таки пообщалась с представителями прессы в неформальной обстановке. Певица призналась, что до сих пор не может отойти от своего юбилейного концерта в Минске, который прошел в начале ноября прошлого года. Сейчас она просто наслаждается покоем и беззаботностью.

Тем не менее начинает подумывать об очередных бизнес-проектах. В частности, звезда мечтает выпускать виниловые пластинки в комплекте с проигрывателями.

Прокомментировала Пугачева и предстоящий День влюбленных, который отмечают во всем мире 14 февраля. Алла Борисовна заявила, что он для нее ничего не значит.

«У меня такой праздник почти каждый день. Это день влюбленных, а у нас семья любит друг друга: муж — жену, я — мужа, дети — маму и папу», — сказала она.

Кстати, премьера «Льда» стала своеобразным днем влюбленных для Александра Петрова и его девушки Стаси Милославской. Ранее мы писали, как артист признался в чувствах к возлюбленной прямо со сцены кинотеатра «Октябрь» в Москве, где проходил предпоказ.