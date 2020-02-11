Пугачева планирует заняться продажей виниловых пластинок и проигрывателей

Это заявление певица сделала на премьере второй части «Льда».

70-летняя Алла Пугачева появилась на предпоказе фильма «Лед-2» в лосинах и молодежной толстовке-оверсайз марки Diesel, которая, к слову, стоит немалых денег. Компанию звезде составил 50-летний российский дизайнер одежды Игорь Гуляев.

Алла Борисовна была в прекрасном расположении духа, позировала фотографам и раздавала комментарии журналистам. Из этих неформальных разговоров стало известно, что в планах Примадонны – выпуск виниловых пластинок в комплекте с проигрывателями. Впрочем, по этому вопросу Пугачева планирует еще проконсультироваться с экспертами и только потом вплотную заняться проектом.

Кроме того, звезда призналась, что все еще не отошла от концерта в Минске, посвященном ее юбилею.

«Никак не могу насладиться покоем и абсолютной безответственностью», — сказала она репортерам.

Отметим, что фильм «Лед-2» Алле Борисовне так и не удалось досмотреть до конца. В здании замкнуло проводку и произошло небольшое возгорание, из-за чего зрителей кинотеатра экстренно эвакуировали. Любопытно, что именно в этот момент на экране героиня фильма пела песню из репертуара Аллы Пугачевой. Примадонна прокомментировала этот момент, заметив, что теперь придется идти в кино вновь и досматривать картину до конца.