«Стася, которую я очень люблю»: Александр Петров сделал признание со сцены

Премьера российской картины «Лед-2» оставила неизгладимое впечатление на публику. Во-первых, сам фильм тронул сердца многих зрителей.

Во-вторых, презентация картины прошла с огоньком в буквальном смысле слова (из-за короткого замыкания зрителей эвакуировали).

И в-третьих, Александр Петров именно на этом мероприятии решил публично открыть свое сердце, сообщила КП.

«В зале сидит мама, моя племянница, которой 10 лет. Я вас очень люблю! Я такого никогда не говорил со сцены. В зале сидят мои друзья, которых я очень люблю. В зале сидит Стася, которую я очень люблю. Я вам очень благодарен за то, что вы у меня есть! Спасибо вам большое», — сказал он со сцены кинотеатра.

Признанию актера аплодировала даже Алла Пугачева, сидящая в зале.

Напомним, 30-летний Александр Петров и 24-летняя Стася Милославская долго скрывали свои отношения. Однако в ноябре решили поставить в этой истории точку и начали появляться в свете вместе, перед Новым годом актер впервые публично признался ей в любви, написав об этом в Instagram.

Ранее мы писали о Юлии Пересильд, которая тоже была на премьере фильма. Она не смога сдержать слез, пережив эвакуацию. А также про Аллу Пугачеву, которая прокомментировала инцидент, заметив, что пожар случился как раз во время звучания ее песни с экрана.