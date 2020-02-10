Алена Шишкова впервые рассказала об отношениях с Павлом Дуровым

Тимати уже около пяти лет счастлив в гражданском браке с Анастасией Решетовой. В прошлом году он снова стал отцом. Избранница родила ему сына Ратмира. Также у артиста есть дочка Алиса от бывшей возлюбленной Алены Шишковой. Знаменитая блондинка пока не обрела счастья в личной жизни. Она много работает, а свободное время уделяет наследнице.

Накануне Алена решила пообщаться с поклонниками и ответить на интересующие их вопросы. Она рассказала, что любит играть с дочкой, но не может делать это допоздна, так как у девочки расписан весь день. Также модель впервые заговорила о своих отношениях с Павлом Дуровым. Два года назад появились слухи об их романе. Сначала создатель «ВКонтакте» и Telegram появился на вечеринке в честь дня рождения Шишковой, а потом создал стикеры с ее лицом для приложения.

«Вы встречались с Павлом Дуровым», — спросили звезду. «Все сложно», — призналась модель. Она поделилась снимком, на котором позирует с программистом и долларовым миллиардером на фоне Эйфелевой башни. К слову, смотрятся они как настоящая пара.

Ко всему прочему, Алена призналась, что хочет еще одного ребенка. После этого она опубликовала снимком, на котором запечатлена во время беременности. Девушка позировала с округлившимся животом в розовом платье, держа на руках кота. Свое интересное положение она скрывала, поэтому этот снимок поклонники увидели впервые. Многие отметили, что она не изменилась за минувшие годы.