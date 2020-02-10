«Тирания была»: экстрасенс Кинжинов высказался на тему скандала Успенской с дочерью

Финалист 18-ой «Битвы экстрасенсов», таролог Александр Кинжинов заявил, что Любовь Успенская действительно оказывала давление на свою дочь Татьяну Плаксину. В разговоре с журналистами портала Teleprogramma.pro специалист разъяснил, что в сложившейся ситуации Успенская считает себя абсолютно правой, хотя прессинг на наследницу она все же оказывала. Более того, «Люба всегда права» — это стабильная для певицы позиция, которая прослеживается во многих ее действиях.

«Не факт, что так есть на самом деле, но вот такой вот у нее характер. Что-то вроде тирании со стороны Успенской по отношению к дочери действительно имело место быть», — сказал он.

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Кинжинов также подметил, что периодически возникающие сложности в отношениях матери и дочери не отменяют существования большой любви. Эти чувства прослеживаются с обеих сторон, что поможет родственницам наладить контакт и решить вопросы. Однако подчеркнул таролог, теплого семейного диалога ждать все же не стоит, поскольку аудитория о скандале забудет еще не скоро.

Напомним, ранее в эфире программы «Звезды сошлись» Татьяна Плаксина публично обвинила Любовь Успенскую в физическом и психологическом давлении. Позже девушка попыталась забрать свои слова назад, а сама Успенская заявила – ее дочь заставили говорить.