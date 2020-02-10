Любовь Успенская спела песню о дочери после обвинений в рукоприкладстве

Любовь Успенская посвятила дочери песню после скандала. Напомним, в эфире передачи «Звезды сошлись» Татьяна Плаксина заявила, что мать душила ее и удерживала в закрытом пространстве, не давая возможности выйти. Позже девушка свои слова назад забрала и публично извинилась перед родительницей, однако волну слухов было уже не остановить. Недавно Успенская вместе с адвокатом заявили о намерении судиться с телеканалом НТВ – они хотят компенсацию в размере 500 тысяч долларов.

Спустя несколько дней после очередного витка скандала Успенская вышла на сцену в Ставрополе. Перед концертом Любовь сначала попросила психологической помощи у своего стилиста, а затем обратилась и к зрителям. Артистка заявила, что журналисты буквально разрушили жизнь ее и ее семьи и должны ответить за это. Успенская также предположила, что выведать секреты корреспонденты НТВ смогли, «накачав» ее дочь запрещенными препаратами.

В довершение происходящего Успенская исполнила перед гостями песню, которую трогательно назвала «О доченьке». На опубликованных «Комсомольской правдой-Ставрополь» видео можно отметить, что на очередной строчке голос артистки дрожит. В определенный момент она прижимает к груди руки.

«Нас разделяют сотни километров, доченька моя, но музыка летит быстрее ветра», — гласит одно из предложений нового трека.