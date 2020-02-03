«Сколько обертку не меняй»: таролог Кинжинов сделал расклад на Волочкову

Экстрасенс Александр Кинжинов сделал карточный расклад на Анастасию Волочкову и ее тайного поклонника. Недавно балерина удивила многих заявлением о том, что собирается выйти замуж. Брак для знаменитости станет вторым: предыдущим супругом является бизнесмен Игорь Вдовин. Свою скрытность Настя объяснила тем, что ее новый возлюбленный не любит пристального внимания к себе, а она сама старается не навязывать ему публичность. Кроме того, Волочкова призналась, что сейчас очень счастлива, а на свадьбу наденет минимум 7 платьев.

В разговоре с Teleprogramma.pro таролог Александр Кинжинов заявил: с новым мужчиной Настя будет счастлива. Брак ожидается крепкий, ведь между партнерами есть чувства и большое взаимоуважение.

больше по теме Волочкова продемонстрировала дворец, в котором пройдет ее первая брачная ночь Свадьба балерины запланирована на 20 октября этого года.

«Вероятнее всего, с новым мужчиной Анастасия останется на долгие годы. Мужчина поочередно проживает в двух странах, имеет плотное телосложение, по возрасту немного старше балерины. Также таро говорят о том, что он уже является ей надежной опорой и верным другом. Свадьба должна состояться, помешать ей сможет только форс-мажор», — рассказал он.

Изменения во внешности Волочковой Кинжинов также связал с любовью. Однако подметил – внешние трансформации не говорят о внутренних изменениях.

«Смена имиджа Анастасии связана именно с новым душевным состоянием. Хотя справедливо будет сказать знаменитое «сколько обертку не меняй, конфета остается прежней», — резюмировал он.