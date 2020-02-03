ЗВЕЗДЫ

«Сколько обертку не меняй»: таролог Кинжинов сделал расклад на Волочкову

Финалист «Битвы экстрасенсов» предсказал будущее балерины и ее тайного поклонника.

«Сколько обертку не меняй»: таролог Кинжинов сделал расклад на Волочкову
Анастасия Волочкова. Фото: globallookpress

Экстрасенс Александр Кинжинов сделал карточный расклад на Анастасию Волочкову и ее тайного поклонника. Недавно балерина удивила многих заявлением о том, что собирается выйти замуж. Брак для знаменитости станет вторым: предыдущим супругом является бизнесмен Игорь Вдовин. Свою скрытность Настя объяснила тем, что ее новый возлюбленный не любит пристального внимания к себе, а она сама старается не навязывать ему публичность. Кроме того, Волочкова призналась, что сейчас очень счастлива, а на свадьбу наденет минимум 7 платьев.

В разговоре с Teleprogramma.pro таролог Александр Кинжинов заявил: с новым мужчиной Настя будет счастлива. Брак ожидается крепкий, ведь между партнерами есть чувства и большое взаимоуважение.

«Вероятнее всего, с новым мужчиной Анастасия останется на долгие годы. Мужчина поочередно проживает в двух странах, имеет плотное телосложение, по возрасту немного старше балерины. Также таро говорят о том, что он уже является ей надежной опорой и верным другом. Свадьба должна состояться, помешать ей сможет только форс-мажор», — рассказал он.

Изменения во внешности Волочковой Кинжинов также связал с любовью. Однако подметил – внешние трансформации не говорят о внутренних изменениях.

«Смена имиджа Анастасии связана именно с новым душевным состоянием. Хотя справедливо будет сказать знаменитое «сколько обертку не меняй, конфета остается прежней», — резюмировал он.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Александр КинжиновАнастасия ВолочковаБитва экстрасенсовВолочкова личная жизньВолочкова свадьбаТНТ
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Сколько обертку не меняй»: таролог Кинжинов сделал расклад на Волочкову
Интересно?
Поделись с друзьями: