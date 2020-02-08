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«Бог знает, как тяжело»: Успенская пожаловалась на упадок сил после скандала с дочерью

За поддержкой исполнительница обратилась к поклонникам и личному стилисту.

«Бог знает, как тяжело»: Успенская пожаловалась на упадок сил после скандала с дочерью
Любовь Успенская/Фото: https://www.instagram.com/p/B6_LNslF9Yc/

65-летняя Любовь Успенская переживает непростые времена: недавно она стала участницей скандала, который затеяла ее дочь – Татьяна Плаксина. Ранее родственница обвинила исполнительницу в том, что та оказывала на нее давление и буквально насильно удерживала ее дома. После этого Плаксина извинилась за сказанное и призналась, что обманула общественность, однако остановить поток обсуждений оказалось непросто.

После услышанного Успенская неоднократно признавалась, что пребывает в пугающем психологическом состоянии. Рядом с артисткой постоянно дежурят врачи, потому что Любовь Залмановна находилась практически на грани инсульта.

Недавно Успенская смогла взять себя в руки и выйти на сцену в Ростове. Перед концертом шансонье призналась – сейчас ей очень требуется поддержка окружающих людей, поскольку она в буквальном смысле держится на волоске.

«Сегодня только ты можешь спасти положение своим настроением и состоянием души! У меня сейчас концерт, и только Бог знает, как сейчас тяжело мне начинать», — обратилась она к своему парикмахеру Вадиму.

Обратилась Успенская и к фолловерам. Она попросила подписчиков пожелать ей позитива, поскольку именно его ей очень не хватает из-за напряжения в медиасреде. На зов сразу же откликнулись преданные фанаты Любови, а также многие знаменитости: Алсу, Ирина Дубцова, Юлия Ковальчук, Эвелина Бледанс. Все они заявили, что мысленно находятся рядом с певицей и желают ей сил.

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«Бог знает, как тяжело»: Успенская пожаловалась на упадок сил после скандала с дочерью
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