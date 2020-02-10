«Счастливы без закорючек»: Волочкова не хочет официально выходить замуж

44-летняя Анастасия Волочкова выступила против заключения официального брака. Об этом балерина рассказала в авторской колонке на портале Teleprogramma.pro. Знаменитость, которая еще недавно собиралась связать себя юридическими узами, внезапно заявила, что не ставит в приоритет появление штампа в паспорте. Она отметила, что, конечно, как и любой другой человек, она хотела бы создания полноценной семьи, однако для этого вовсе необязательно приходить в ЗАГС.

Сейчас, призналась Настя, она счастлива с новым мужчиной. В отношениях подобного формата Волочкова видит преимущественно плюсы: так, ни мужчину, ни женщину не тяготят организационные трудности и многочисленные обязательства, однако, из отношений не исчезает и стабильность.

«Я за создание союза в жизни, а не брака. Поэтому сейчас я счастлива и мне действительно хорошо. А когда я определюсь с датой и местом свадьбы, то обещаю, что вы первыми об этом узнаете», — рассказала она журналистам.

Волочкова также вспомнила, что и в первом браке (с бизнесменом Игорем Вдовиным) она отказалась от штампа в паспорте. Несмотря на всю официальность церемонии (мероприятие проходило сразу в двух дворцах — Екатерининском под Петербургом и Юсуповском дворце в Москве) они с мужчиной приняли решение увильнуть от основного пункта – смены документов.

Напомним, ранее СМИ писали о том, что Анастасия Волочкова планирует выйти замуж в 2020 году. Сама балерина рассказывала, что получила предложение от любимого человека, а на свадьбе планирует сменить 7 нарядов.