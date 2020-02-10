Волочкова призналась, кто разрушил ее роман с женатым английским лордом

Как отметила балерина, ее смущал возраст возлюбленного, который был на 30 лет старше.

Танцовщица Анастасия Волочкова в своей книге «Плата за успех» поделилась подробностями романа с женатым английским лордом Энтони Керманом. В прессе его даже величали одно время «тайным мужем Волочковой». Как рассказала балерина, ее всегда смущал возраст любовника. Он был на 30 лет старше российской звезды сцены.

Их роман начался, когда танцовщица была на гастролях в Лондоне. Интересно, что на первое свидание английский лорд пригласил не только Волочкову, но и ее маму. Кстати, для родительницы балерины, как она сказала, это была первая поездка за границу.

Волочкова призналась, что благодаря Керману, который за ней ухаживал, она познакомилась со многими известными людьми, представителями английской элиты, включая принца Майкла Кентского и Вивьен Вествуд.

Как сказала звезда, их отношения омрачал тот факт, что за ними началась настоящая охота со стороны папарацци. Также слухи про нее начала распускать российская балетная диаспора.

Утверждалось, что она увела лорда из семьи, разрушив его крепкий брак. На самом деле, как сказала Волочкова, Керман уже находился в тот момент в бракоразводном процессе и с женой давно не жил, сообщает «Комсомольская правда».

Отметим, что сейчас балерина счастлива с любимым мужчиной. Вместе они уже второй год. Правда, публике избранника она по-прежнему не представляет.

В этом году должна состояться свадьба танцовщицы. С большей долей вероятности торжество пройдет в красивую дату — 2.10.2020. В ближайшее время, как говорила звезда, она начнет готовиться к свадьбе, на которую пригласит самых близких людей.