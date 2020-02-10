Анастасия Волочкова: «Я за создание союза в жизни, а не брака»

После новогоднего вояжа в Таиланд и празднования в Москве своего 44-летия мне захотелось написать о возрасте, желаниях и любви. По-моему, это самые интересные темы для любой женщины. Особенно когда уходит один год, у тебя самой он прибавляется, радость смешивается с оттенком грусти, но побеждает, ведь есть уверенность, что впереди все только самое интересное.

О желаниях

Да, я в них верю — в их загадывание и исполнение. При этом не думаю, что нужно обязательно привязываться к каким-то знаковым датам, наподобие Нового года или дня рождения. Ведь желания могут быть абсолютно спонтанны, также как и их исполнение.

Согласна с мнением, что случай — это псевдоним Бога, когда Бог просто не хочет подписываться своим именем. И именно такие неслучайные случайности доставляют еще больше радости, чем наши ожидаемые события или те самые мечтания в стандартные праздники.

Вот хотелось мне в прошлом году какого-то спектакля — и р-р-раз — по величию случая случилась «Балерина в зазеркалье цирка»!

И еще, по мне, все что не происходит — оно, действительно, всегда к лучшему. В любом событии, которое кажется нам негативным, есть свой положительный потенциал. Поэтому загадывайте желания в любые моменты.

Хотя сама я, честно говоря, любитель красивых чисел и дат, и не скрою, что с их наступлением хочется загадывать всего больше и чаще, чем в другие дни. У меня день рождения, кстати, выпал на 20.01.2020. И ровно в 20:01 мы начали празднование. Конечно, я загадала желание, и надеюсь, что оно сбудется. О нем чуть позже… Но ведь красиво же?

О возрасте

Мы не властны над временем, это оно, скорее, властно над нами. Естественно, каждый прибавленный год особой радости не приносит, но все равно не стоит забывать, что в каждом возрасте есть свои прелести. А молодость надо сохранять в своей душе, а не в дате рождения в паспорте.

Что дает относительная власть над временем мне? Это возможность заниматься любимым делом, исполнять его профессионально, чувствовать любовь ко мне людей.

И самое главное — это мое умение весь свой ресурс посвящать, а не растрачивать. Посвящать себя людям, дарить им радость через свое творчество. Когда я вижу светящиеся глаза детей, то понимаю, что никакое время надо мной не властно, а я и есть как раз тот самый властитель.

Пока дети меня знают и любят — я счастливый человек. И когда у меня есть, что им дать, как и сохраняется умение сподвигнуть их на активную жизненную позицию, я счастлива втройне. Знаете, когда видишь светящиеся детские глаза, то никакой возраст не имеет уже значения.

О любви

Конечно, я хочу создать свою семью. Полноценную. Но в этом плане ничего не загадываю и не планирую. Как говорится, если ты хочешь рассмешить Бога, то расскажи ему о своих планах.

О свадьбе объявила не я, а СМИ. Я всего лишь выразила пожелание, чтобы в этом году моя свадьба состоялась. Но что касается конкретной даты, то это было озвучено мной именно с позиции любви к упомянутым красивым числам.

Первая свадьба у меня случилась 07.07.07 — красивейшее событие, прошедшее сразу в двух дворцах — Екатерининском под Питером, в Пушкине, и Юсуповском дворце в Москве. Третий день свадьбы мы отметили в Таиланде с буддийскими монахами на острове. Это было прекрасно и празднично для меня.

Что касается нынешней свадьбы, если она случится, то я постараюсь тоже выбрать какое-нибудь изысканное число, но конкретного честно пока не могу назвать. Добрые люди предложили 20.10.2020, но есть же и другая красивая дата — 10.10.2020, например.

И да, это возможное событие вовсе не отменяет моей точки зрения на любовные отношения. Ведь и в первый раз, когда у меня была свадьба, я не поставила штамп в паспорте. Не считаю, что это является истинным скреплением чувств двух людей.

Вот сейчас я люблю мужчину, а он любит меня, и мы счастливы без всяких паспортных закорючек. И именно эти отношения дают как свободу, так и еще большую крепость нашему союзу. Ничего не давит, есть только чувства.

Я за создание союза в жизни, а не брака. Поэтому сейчас я счастлива и мне действительно хорошо. А когда я определюсь с датой и местом свадьбы, то обещаю, что вы первыми об этом узнаете.