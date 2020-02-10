«Молодость в душе»: 44-летняя Волочкова не комплексует из-за возраста

44-летняя Анастасия Волочкова не задумывается о возрасте. Бывшая прима Большого театра рассказала, что старается относиться к цифре в паспорте философски – 20 января знаменитость отметила очередной день рождения и убедилась – человек не властен над временем, поэтому ему остается только принимать правила игры. Волочкова подчеркнула – как и любая другая женщина, она не радуется каждому прибавленному году, однако научилась искать в этой неизбежности свои плюсы.

Волочкова, как призналась она сама порталу Teleprogramma.pro, с возрастом научилась правильно расставлять приоритеты. Сейчас Настя живет в свое удовольствие: посвящает себя любимой работе, выступлениям на сольных концертах, а также активно общается с окружающими ее людьми. Когда же Волочкова видит радость в глазах других, она сама наполняется невероятным ощущением счастья. Именно в этом и кроется секрет ее успеха, уверена знаменитость.

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«Самое главное — дарить людям радость через свое творчество. Пока дети меня знают и любят — я счастливый человек», — пишет она в своей колонке.

Своим сверстникам же Волочкова посоветовала «сохранять молодость в душе». Только в таком случае не время будет руководить людьми, а люди будут властелинами своего времени.