«Как сестры»: Алсу «зажигательно» станцевала с дочерью Микеллой

Певица считает, что ей нужно привлечь внимание более молодежной публики. В этом ей согласилась помочь наследница.

Алсу выступает на сцене с 15 лет. Она всегда тянулась к музыке. Постепенно из юной девушки она превратилась в женщину. Артистка теперь является многодетной матерью, но это не мешает ей строить карьеру и быть иконой стиля для своих поклонников. Каждый раз певица выбирает яркие и очень женственные образы не только для сцены, но и обычной жизни. А вот ее дочка Микелла Абрамова больше предпочитает стиль casual.

К слову, 11-летняя наследница звезды пошла по стопам матери. Она в 2019 году стала одной из победительницей шоу «Голос. Дети». Девочка записывает песни и снимает клипы. Как оказалось, теперь она готова помогать знаменитой родительнице работать над молодежной аудиторией. Накануне Алсу станцевала с дочкой современный танец для платформы «Тик-Ток». Примечательно, что она оделась в одном стиле с наследницей — total black.

Артистка зажигательно станцевала под ритмичную мелодию, ничуть не хуже дочки. Микелла предстала в черной водолазке и объемной куртке, а ее знаменитая мама — в блузке и брюках с завышенной талией. «Дети сказали, что мне нужна ‘более молодёжная публика и теперь я в #tiktok. Движемся в ногу со временем», — написала исполнительница хита «Зимний сон».

Поклонники восхитились роликом. «Девчонки, какие вы классные!» — изумился Игорь Николаев. «Когда мама двигается лучше, чем дочь», «Микелла — классная девочка», «Как сестры», «Классные какие!», «Вы крутые», — присоединились пользователи Сети.