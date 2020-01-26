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«Как же красиво!»: 36-летняя Алсу подчеркнула стройную фигуру атласным платьем

Короткие локоны певица уложила легкими волнами, дополнив образ аксессуарами.

«Как же красиво!»: 36-летняя Алсу подчеркнула стройную фигуру атласным платьем
Алсу (Фото: Instagram.com/alsou_a)

36-летняя Алсу посетила одно из светских мероприятий, появившись на публике в вечернем платье в пол. Образ певицы дополнили «золотые» босоножки и аксессуары. Зону декольте возлюбленная бизнесмена Яна Абрамова украсила цепочкой с подвеской, отдав предпочтение серьгам из того же гарнитура. Короткие локоны поп-исполнительница уложила легкими волнами. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, Алсу отказалась от привычного темного оттенка волос. Будучи брюнеткой, певица выбрала насыщенный шоколадный тон, посетив салон красоты.

На личной страничке в Instagram возлюбленная Яна Абрамова поделилась свежим фотоотчётом. Алсу подчеркнула стройную фигуру атласным дизайнерским нарядом, заслужив комплимент телеведущей Екатерины Одинцовой.

«Как же красиво!» — подметила светская львица.

Сама поп-исполнительница назвала свой стиль голливудским. Ни для кого не секрет, что Алсу близко дружит с супругой резидента Comedy Club Гарика Мартиросяна — Жанной Левиной-Мартиросян. Вместе с Яном Абрамовым певица воспитывает троих детей: тринадцатилетнюю Сафину, одиннадцатилетнюю Микеллу и трехлетнего сына Рафаэля. Несмотря на то, что знаменитость старается уделять каждую свободную минутку семье, она не пренебрегает светской жизнью, время от времени появляясь на званых ужинах и вечеринках близких друзей.

В одном из недавних интервью артистка призналась, что рядом с мужем чувствует себя по-настоящему счастливой женщиной.

«Я смотрела и понимала, что это мой человек и я бы хотела с ним провести всю жизнь. Я увидела в нем отца своих детей», — приводит «Домашний очаг» слова Алсу.

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Тэги:

Алсуестественная красотаЗвездный стилькрасота вне возрастаМикелла Абрамовамода и стильЯн Абрамов
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«Как же красиво!»: 36-летняя Алсу подчеркнула стройную фигуру атласным платьем
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