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«Страшная, но счастливая»: Собчак показала себя за рулем и без макияжа

Максим Виторган шутливо прокомментировал естественный образ бывшей супруги.

«Страшная, но счастливая»: Собчак показала себя за рулем и без макияжа
Ксения Собчак не избегает самоиронии. Фото: Первый канал.

Не стесняющаяся своего естественного вида и честных эмоций Ксения Собчак опубликовала в Instagram видео, как она едет в машине «без марафета» и качает головой под музыку 90-ых.

«Когда ты без укладки и макияжа, страшная, но счастливая слушаешь «Технологию», — подписала ролик телеведущая.

Ее бывший супруг, актер Максим Виторган, с которым Ксения скандально рассталась год назад, оставил шутливый комментарий под этим постом.

«Но не забыла сделать губки «уточкой», — написал он.

Напомним, телеведущая стала встречаться со своим нынешним супругом Константином Богомоловым, еще когда была официально замужем за Виторганом. Это обстоятельство чуть привело к драке двоих мужчин. К счастью, бывшие муж и жена решили остаться в хороших отношениях ради своего сына Платона. Но суд расторг их брак всего за месяц до скандальной свадьбы телеведущей и режиссера.

Сейчас в жизни Собчак началась новая веха — она получила свое шоу на Первом канале.

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«Страшная, но счастливая»: Собчак показала себя за рулем и без макияжа
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