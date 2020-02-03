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«Никто еще на телевидении такого не делал»: Первый канал запустит шоу с Собчак и Гордоном

Абсолютно разные ведущие представят свой взгляд на громкие истории.

«Никто еще на телевидении такого не делал»: Первый канал запустит шоу с Собчак и Гордоном
Ксения Собчак все-таки стала ведущей на Первом. Фото: Первый канал.

У Ксении Собчак все-таки будет свое шоу на Первом канале. С 10 февраля стартует вечерняя программа «Док-Ток», которую известная журналистка будет вести вместе с Александром Гордоном.

Создатели передачи отмечают, что зрители увидят новый формат. Подзаголовок у шоу: «Истории, достойные экранизации». Ведущие представят резонансные события, но не столько для их обсуждения, сколько для переживания их заново. Каждая тема будет раскрываться с разных сторон, ведь у всех героев своя правда. Также предполагается, что обе звезды не будут спорить в кадре, а станут сменять друг друга, потому что у каждого есть уникальное авторское видение.

«Мы с Ксенией очень разные люди, как и все, кто нас смотрит. И нас интересуют разные истории. Но иногда мы, возможно, увидим в одной и той же истории совсем разные смыслы», — поделился ожиданиями Александр Гордон.

Ксения Собчак
Ксения Собчак, наконец, нашла свой формат для работы на Первом канале. Фото: Первый канал.

«Никто еще на телевидении такого не делал. Его невозможно сравнивать с другими ток-шоу, именно поэтому мне было интересно принять в нем участие. Это не про крики или разборки в студии, а про вдумчивое обсуждение темы», — рассказала Собчак.

Ведущая отметила, что идея ее сотрудничества с Первым каналом появилась еще около трех лет назад. Предложенный телевизионщиками формат долго менялся и дорабатывался, и только сейчас авторы передачи чувствуют, что готовы к эфиру.

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«Никто еще на телевидении такого не делал»: Первый канал запустит шоу с Собчак и Гордоном
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