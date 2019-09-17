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Виторган перестал быть мужем Собчак за месяц до ее свадьбы с Богомоловым

Решение суда о расторжении брака актера и телеведущей вступило в силу 3 августа

Виторган перестал быть мужем Собчак за месяц до ее свадьбы с Богомоловым
Ксения Собчак и Максим Виторган/фото: globallookpress.com

Всего месяц Ксения Собчак была незамужней дамой до бракосочетания с режиссером Константином Богомоловым, которое состоялось 13 сентября. Как стало известно, решение суда о разводе телеведущей и актера Максима Виторгана вступило в силу 3 августа, через месяц после того, как Мировой судебный участок района Хамовники вынес постановление.

Исковое заявление от Собчак Ксении Анатольевны к Виторгану Максиму Эммануиловичу о расторжении брака супругов, имеющих детей, было подано 31 мая. Суд удовлетворил его 1 июля, пишет Агентство городских новостей «Москва».

Напомним, что Собчак и Виторган поженились в 2013 году. Через три с половиной года у них родился сын Платон. В осенью 2018 года разразился скандал с любовным треугольником и битьем лица. Вся страна следила за тем, чем же закончатся страсти между Собчак, Виторганом и Богомоловым. В итоге весной 2019 года супруги заявили, что не живут под одной крышей, но продолжат общение ради сына.

Константин Богомолов и Ксения Собчак
Константин Богомолов и Ксения Собчак приехали в ЗАГС на катафалке/фото: instagram.com/stassadal/

Известно, что сейчас Максим встречается с актрисой Нино Нинидзе. Пара редко появляется вместе на официальных мероприятиях и, в отличие от Собчак и Богомолова, не афиширует свои отношения. Но в соцсетях актеров периодически появляются их совместные фото.

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Константин БогомоловКсения СобчакМаксим ВиторганРазводСвадьба

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Виторган перестал быть мужем Собчак за месяц до ее свадьбы с Богомоловым
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