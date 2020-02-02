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«Как с нуля»: Ветлицкая рассказала, как ей дались первые выступления

Певица вернулась в российский шоу-бизнес.

«Как с нуля»: Ветлицкая рассказала, как ей дались первые выступления
Наталья Ветлицкая. Фото: Анатолий Жданов. КП.

Наталья Ветлицкая триумфально вернулась на российскую эстраду после 13-летнего перерыва. Певица призналась, что это далось ей непросто.

Напомним, 6 лет назад звезда улетела в Испанию ради дочери Ульяны, которой врачи посоветовали сменить климат. Там она занималась риелторской деятельностью и, говорят, довольно успешно. Тем не менее, уйти и забыть про былую славу удается не всем. Не получилось это и у Натальи. В прошлом году представители звезды заявили о ее возвращении на российскую эстраду.

Первой площадкой для любимицы 90-х стал концерт, посвященный 50-летию Дмитрия Маликова, на котором Ветлицкая исполнила свой старый хит «Душа».

В своем блоге звезда призналась, что ей было трудно войти в рабочий процесс.

«Было совсем не просто, если сказать мягко…. По сути это, как с нуля все построить, но только уже в новых незнакомых условиях», — написала Наталья в Instagram.

Отдельно певица поблагодарила некоего «симпатичного незнакомца», который преподнес ей необычный букет из черных калл.

Ветлицкая заявила, что сильно утомлена и, единственное, что ей может помочь – это горячая ванна. При этом не забыла поблагодарить своих поклонников за моральную поддержку и аплодисменты.

Кстати, звезда также заметила, что не все цифры, которые сейчас фигурируют в СМИ относительно нее точны. Например, на сцене ее не было 13 лет, а не 25, да и в Испанию улетела вовсе не 15 лет назад, а 6.

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«Как с нуля»: Ветлицкая рассказала, как ей дались первые выступления
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