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«А кто такой Галаганов?»: Ветлицкая ответила на заявление стилиста о ее характере

Ранее он говорил, что перестал работать с певицей.

«А кто такой Галаганов?»: Ветлицкая ответила на заявление стилиста о ее характере
Наталья Ветлицкая. Фото Global look press

Наталья Ветлицкая вернулась на российскую сцену, поразив публику смелым образом в облегающем платье-рубашке. Розовые волосы звезды тоже до сих пор не дают покоя публике. Вадиму Галаганову, директору моды журнала ELLE, который вроде бы работал над имиджем звезды 90-х, даже высказали по этому поводу претензию.

Однако именитый стилист удивил. Оказывается, он давно покинул проект, связанный с именем Натальи. По его словам, вместе с ним ушла и вся команда специалистов по стилю. И виноват в этом несносный характер певицы, сообщил сайт КП.

Поклонники звезды решили разобраться в этом вопросе самостоятельно. «Наталья, говорят, что якобы вас вся ваша команда покинула. Галаганов в телеграмм-каналах заявлял», — написала одна из подписчиц Ветлицкой в ее блоге.

«А кто такой Галаганов?» — неожиданно спросила певица. «Стилист вроде какой-то. Или дизайнер», — наивно стала объяснять поклонница. «О, сколько их упало, в эту бездну», М. Цветаева, всех и не упомнишь», — ответила забывчивая Ветлицкая.

Напомним, ранее мы писали о том, какие впечатления оставили первые выступления в России на любимицу публики 90-х. Она призналась, что ей было очень тяжело возвращаться в мир шоу-бизнеса.

Блог Натальи Ветлицкой, переписка. Фото
Блог Натальи Ветлицкой, переписка. Фото https://www.instagram.com/n_vetlitskaya/
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звезда 90-хНаталья ВетлицкаяНаталья Ветлицкая последние новостиНовости googleстилист
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«А кто такой Галаганов?»: Ветлицкая ответила на заявление стилиста о ее характере
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