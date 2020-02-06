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Алена Шишкова обнародовала детский снимок с папой

Подобным образом модель поздравила родителя с днем рождения.

Алена Шишкова обнародовала детский снимок с папой
Алена Шишкова/Фото: https://www.instagram.com/p/B7weNVHJeeg/

Алена Шишкова опубликовала в личном микроблоге детское фото с отцом. Подписчики модели регулярно обвиняют ее в том, что ее красота — результат хирургического вмешательства. Обнародовав старый снимок, Алена не только разрушила все слухи о врачебном вмешательстве, но и публично призналась родителю в любви.

Шишкова отметила, что практически уверена — у ее отца есть аккаунт в Instagram, через который он тихонько наблюдает за ней. Именно поэтому она во всеуслышание решила сказать ему, как он ей дорог. Для хейтеров Шишкова отметила, что уже поздравила папу лично, но это не мешает ей сделать это вновь иным способом.

«Люблю тебя! С днем рождения», — написала она.

В маленькой белобрысой девочке со старых кадров достаточно трудно не узнать Шишкову. Большие выразительные глаза, пухлые губы, светлые волосы — именно так сейчас и выглядит Алена. Подписчики же поспешили отметить сходство девочки с отцом. «Вы очень похожи с отцом», «Папа и вы — одно лицо», — пишут они. Некоторые же поспешили признать ошибку и отметить, что красота Шишковой подлинна: «Где переделанная? Будто в морозилке спит, отлично выглядит».

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Алена Шишкова обнародовала детский снимок с папой
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