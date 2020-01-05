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«Расслабьтесь, представления не будет»: Шишкова высказалась о конфликте с матерью Тимати

Ранее в Сети появилось видео, на котором маленькая дочь Тимати Алиса сосет палец на ноге у бабушки. Это вызвало бурную реакцию фолловеров. Многие испугались, что модель отгородит ребенка от родительницы рэпера.

«Расслабьтесь, представления не будет»: Шишкова высказалась о конфликте с матерью Тимати
Алена Шишкова. Фото: Global Look Press

Ситуацию поспешила прокомментировать сама Алена Шишкова. По ее словам, она, как и любая другая мать, не всегда согласна с методами воспитания со стороны родственников. Но звезда считает, что нормально иметь разные точки зрения в этом вопросе.

«Если бы нас всех мамы, папы, бабушки и дедушки, детские садики и школы воспитывали одинаково — мы бы все были, как из инкубатора и до старости носили шапочку и рейтузы», — отметила Шишкова.

Тем не менее, свое недовольство Алена всегда высказывает лично, внутри семьи. Она не видит смысла вытаскивать все грязное белье на поверхность и лишний раз предоставлять темы для сплетен.

«Так что, ждущие кровопролитного батла в прямом эфире «мать vs бабушка» — расслабьтесь, представления не будет», — заявила модель.

Кроме того, светская львица подчеркнула, что очень благодарна Симоне. Ведь мать Тимати посвятила всю себя маленькой девочке. Сейчас Алиса живет с мамой, но стабильно два дня в неделю проводит с бабушкой.

В конце Шишкова добавила, что она финансово независима. Она также не скрывает, что периодически носит парик. «Не болею, не умираю, не лысая. На нескольких фото я в парике (может, в фильме роль предложили, вживаюсь в образ, не?)», — резюмировала Алена.

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«Расслабьтесь, представления не будет»: Шишкова высказалась о конфликте с матерью Тимати
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