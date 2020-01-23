«Я заново влюбилась в себя»: Шишкова обрадовалась двум набранным килограммам

Пока невеста Тимати Анастасия Решетова худеет после родов, бывшая возлюбленная артиста пытается поправиться. Алена Шишкова обладает точеной фигурой и кукольной внешностью. Благодаря этому она не только участвовала в конкурсах красоты, но и стала моделью. Дочка девушки, которую она родила от Тимати, растет ее точной копией. В свое время Алена сильно похудела, а теперь ей приходится прикладывать усилия, чтобы вес не пересек критическую отметку.

Некоторые поклонники недавно были обеспокоены состоянием Шишковой. Их пугала ее чрезмерная худоба. Сама девушка устала слышать о том, что она больна анорексией, поэтому часто выкладывала фото и видео из спортзала, демонстрируя, что она занимается и делает все, чтобы нарастить мышечную массу.

После новогодних праздников модель прошла курс очищения организма в детокс-клинике.

К удивлению многих, это помогло Алене. Она была рада тому, что наконец-то поправилась.

«Наше тело — храм души и забота о нем всегда благотворно действует на психологическое состояние. Мы не всегда замечаем, что с нашим организмом происходит что-то не то», — рассказала Шишкова.

Модель отметила, что детокс, антистресс и antiage, диагностика — это то, к чему она прибегала в клинике.

«Это то, что мне было нужно. За короткое время я сбросила весь негатив, который копился месяцами и заново влюбилась в себя!.. появились силы что-то делать, куда-то двигаться, и вообще брать в руки телефон. И еще впервые за долгое время удалось набрать пару кило!», — похвасталась звезда.

Многие подписчики были рады преображению Алены. Они надеются, что она и дальше продолжить работать над своим телом.

Диетолог Елена Соломатина рассказала порталу Teleprogramma.pro, из-за чего некоторые люди не могут набрать вес. Часто этому служат заболевания.

«Проблемы могут быть связаны с заболеванием щитовидной железы, также диабет может вызывать потерю веса. Сердечно-сосудистые заболевания, онкология и другие болезни, поэтому прежде всего, когда резко худеешь без причины, то следует обратиться к врачу и обследоваться», — пояснила эксперт.

По словам диетолога, только если никакой болезни не было выявлено можно начать работать над набором веса с помощью диет и спорта.

«А если у человека постоянно вес низкий, то это может быть ускоренный метаболизм. В этом ничего плохого нет. Если у девушки всегда вес был на нижней грани, то тут ничего страшного нет. Можно поработать над этим, подкачать мышцы, увеличить потребление белка», — добавила Соломатина.

По словам эксперта, в детокс-клиниках приятно провести время. В основном там делают различные процедуры, например обертывание. Однако она отметила, что в серьезных случаях нужно обращаться за помощью к врачам, в не в подобные детокс-заведения.

Справка Teleprogramma.pro

Елена Соломатина является квалифицированным врачом-диетологом. Она как специалист давала интервью в студии передачи «На женской половине», где рассказала о том, как правильно худеть. Также эксперт делилась своими знаниями о правильном питании в передаче «Доктор знает» на телеканале о здоровье «Открытый мир».

Елена имеет стаж работы врачом и диетологом более 20 лет. Она как специалист с большим стажем работы также дает советы в интернет-рубрике «Яндекс. Знатоки». Согласно проверке Яндекса, верифицированный эксперт. Сначала Соломатина окончила Медицинский университет Пловдив в Болгарии по специализации общая практика, врач-терапевт, а потом проходила курсы повышения квалификации как в Болгарии, так и в России при Университете дружбы народов.