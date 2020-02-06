О самом личном: Сурганова опубликовала откровенную автобиографию

Светлана Сурганова редко выходит в свет и предпочитает не говорить о личном. Лишь несколько месяцев назад она решилась на откровенный разговор с Андреем Малахов, где раскрыла много интимных переживаний. Она вспомнила, как узнала, что ее воспитывала приемная мама и попыталась найти родных родителей, но это оказалось очень сложно. Также артистка рассказывала, как поборола рак.

Иные любопытные подробности из своей жизни и неизвестные факты Сурганова раскрыла в новой книге. Она написала очень личную автобиографию под названием «Все сначала!». По словам знаменитости, там идет не просто собрание истории из ее жизни, но и разговор с самим собой.

«Моя книга раскрыта всем ветрам и всем глазам. Нет в ней злого умысла, здесь — душа моя, любовь и мысли», — отметила композитор и певица.

Отметим, что 51-летняя артистка давно стала любимицей публики. Она не только прекрасно поет, играет на музыкальных инструментах, но и сама пишет песни. Ей подвластны любые жанры от рок-н-ролла до трип-хопа.

Обычно певица умеет очень красиво уходить от ответов на острые вопросы, но в своей книге она впервые откровенничает с поклонниками. Она раскрывает истории из детства и юности, рассказывает о победах и трагедиях. Кстати, ее группа «Сурганова и оркестр» существует уже 17 лет, но только в автобиографии Светлана решила раскрыть правду о том, как появился коллектив и поведает, почему распался ее дуэт с Дианой Арбениной.

Примечательно, что в основу книги легли дневники, которые Сурганова ведет более 30 лет. В них — самые дорогие ей люди, трагические события, знаковые знакомства и история первой любви. Добавим, что автобиография знаменитости «Все сначала!» уже доступна во всех цифровых книжных магазинах с 5 февраля 2020 года.