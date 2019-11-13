В поиске правды: Сурганова узнала, как зовут ее родную маму и едва не обрела сестру

Светлана Сурганова 14 ноября отпразднует 51-летие. Накануне она дала большое откровенное интервью Андрею Малахову. Певица вспомнила о детстве и о том, как мама Лия Давыдовна призналась ей, что не является ее биологической мамой. Еще в юном возрасте Светлану забрали из педиатрического института. Она была больным ребенком, с рядом заболеваний, но Лия ее выходила и поставила на ноги.

Сурганова побывала на кладбище, где похоронена ее бабушка, мама Лии Давыдовны, Зоя Михайловна. Певица считает, что многое унаследовала от этой женщины. Она даже посвятила ей песню «Больно». «Это первая была моя большая потеря», — призналась артистка.

О своих родных родителях Сурганова ничего не знает. Малахов решил попытаться ей помочь. Детектив Олег Зимин попытался найти биологических родителей певицы. Он признался, что не смог найти адрес ее мамы. Потом выяснилось, что Выборгский район, где детектив работал, был неправильным местом. Согласно данным из архива Санкт-Петербурга, нужно было искать данные в районе Василия Островского. Редакторам удалой найти подлинную справку об усыновлении. Ее при рождении назвали Власовой Светланой Николаевной.

Светлана не стала скрывать, что ей приходят письма, где люди заявляют о своем родстве с ней. Многие из них из Германии. «Младшая дочь якобы моей мамы, которой вроде как уже нет, живет в Германии. Без особого энтузиазма я принимают такие известия», — отметила она. Представитель певицы Дмитрий Земсков рассказал, что им удалось узнать предположительное имя ее родной мамы — Галина.

«Не буду ставить под сомнения государственных служащих, которые помогли мне с именем, но кулуарно, где-то перемигиваниями, где-то перешептываниями, нам аккуратно сначала сказали имя Галина. И то, что она родила девочку в 19 лет, работала на фабрике. Это вообще не поддается логике», — пояснил Дмитрий.

Редакторам удалось найти двух Галин Власовых, с которыми пообщался психолог. Одна из них по типу личности подошла к описаниям. Малахов нашел дочь этой женщины, которая младше Светланы на 10 лет. Удивительно то, что эту девушку тоже зовут Светлана. Когда с ней созвонились, то девушка не стала скрывать, что предполагала, что у нее есть сестра.

«Родился ребенок больной. Так сказали, да. Там в роддоме ей сказали, чтобы писала отказ, типо твоя жизнь в порядке. Они жили, скандалили. И то, когда они разошлись, она его бросила, другого мужика себе нашла, мой отец со злости так сказал: „А ты знаешь, твоя мать такое учудила“. Она перевязывала себе живот. Она ничего не говорила. Говорила, что отец дурак и все на нее наговаривает», — вспомнила предполагаемая сестра звезды.

Она также добавила, что приходила некая женщина, которая просила документально заверить, что они ни в чем не виноваты. Дочь Галины добавила, что примет в семью сестру, если будет доказано родство, так как у нее остался только брат. «Мы люди при госструктурах, мой брат тоже очень высокий, большой человек в правительстве», — добавила она. После этого Малахов объявил, что Светлана Власова сдала ДНК-тест. Певица была воодушевлена, но результат экспертизы показал, что они все же не родственники. Однако Сурганова не унывает, она надеется найти своих настоящих родителей.