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Словно снег: стало известно, почему Сурганова неожиданно перекрасилась в белый

Певица изменилась для «зимнего» клипа.

Словно снег: стало известно, почему Сурганова неожиданно перекрасилась в белый
Светлана Сурганова «побелела». Фото: предоставлено представителями артистки.

В начале ноября рок-певица Светлана Сурганова поменяла свой имидж. На фото в Instagram 50-летняя артистка появилась на длинных шпильках и с новым цветом волос. Звезда стала яркой блондинкой, чем удивила многих своих поклонников. И вот недавно выяснилось, в чем была причина этой перемены.

Оказывается, на новый внешний вид музыканта сподвигла режиссер Ирина Миронова, которая снимала клип на ее песню «Да будет свет», премьера которого в Сети состоялась несколько дней назад. По сюжету ролика, Светлана в машине еде по заснеженному лесу, как вдруг ее останавливает мальчик в белой рубашке. То ли призрак, то ли воспоминание, он манит ее за собой в поле. Белые волосы певицы гармонируют с зимними пейзажами видео.

«Эта песня во многом автобиографична, поэтому в клипе важно было успеть застать это межсезонье, когда зима приходит на смену осени, — рассказывает Сурганова. — В день съёмок неожиданно выпал первый снег и получилось то, что мы хотели».

Кстати, во время съемок герои клипа еще и лежали на снегу. Тепло одетой певице эта сцена далась относительно легко, а вот ее молодой партнер снимался в рубашке. Потребовалось несколько дублей, но мальчик стоически выдержал холод.

Многим поклонникам артистки понравился ее образ в клипе, и женщина оставила его. На зимних концертах группы «Сурганова и оркестр» она появляется блондинкой.

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Словно снег: стало известно, почему Сурганова неожиданно перекрасилась в белый
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