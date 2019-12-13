Словно снег: стало известно, почему Сурганова неожиданно перекрасилась в белый

В начале ноября рок-певица Светлана Сурганова поменяла свой имидж. На фото в Instagram 50-летняя артистка появилась на длинных шпильках и с новым цветом волос. Звезда стала яркой блондинкой, чем удивила многих своих поклонников. И вот недавно выяснилось, в чем была причина этой перемены.

Оказывается, на новый внешний вид музыканта сподвигла режиссер Ирина Миронова, которая снимала клип на ее песню «Да будет свет», премьера которого в Сети состоялась несколько дней назад. По сюжету ролика, Светлана в машине еде по заснеженному лесу, как вдруг ее останавливает мальчик в белой рубашке. То ли призрак, то ли воспоминание, он манит ее за собой в поле. Белые волосы певицы гармонируют с зимними пейзажами видео.

«Эта песня во многом автобиографична, поэтому в клипе важно было успеть застать это межсезонье, когда зима приходит на смену осени, — рассказывает Сурганова. — В день съёмок неожиданно выпал первый снег и получилось то, что мы хотели».

Кстати, во время съемок герои клипа еще и лежали на снегу. Тепло одетой певице эта сцена далась относительно легко, а вот ее молодой партнер снимался в рубашке. Потребовалось несколько дублей, но мальчик стоически выдержал холод.

Многим поклонникам артистки понравился ее образ в клипе, и женщина оставила его. На зимних концертах группы «Сурганова и оркестр» она появляется блондинкой.