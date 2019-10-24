«Была задержка умственного развития»: Сурганова вспомнила детство

Звезда призналась, что порой боялась подойти к учителю в школе за разъяснениями.

Певица Светлана Сурганова стала гостьей «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио». Она рассказала в студии о своем непростом детстве. Оказывается, в школе исполнительница отставала в развитии от сверстников. Лишь с годами она нагнала одноклассников.

«У меня была серьезная задержка умственного и физического развития. Я порой просто боялась подойти к учителю и что-то спросить. Я не хотела показаться перед педагогом дурочкой. С годами это прошло. Хочу дать совет всем родителям и их детям. Не стесняйтесь задавать вопросы. Долой страх. Хороший учитель всегда с терпением и тактом ответит на ваши вопросы», — заметила исполнительница.

Как известно, Светлана Сурганова уже много лет живет в своем загородном доме. Она рассказала о любимом занятии на приусадебном участке. «Одно из самых любимых занятий — убирать листья. Это такая потрясающая медитация. Лучшая психотерапия», — сказала она.

Ответила она и на вопрос ведущей, брала ли когда-нибудь в своей жизни ипотеку. «Боже упаси и никому не советую. К сожалению, в нашей стране это самая настоящая кабала», — заявила Сурганова.