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Стройная фигура и дерзкие наряды: Нетребко показала, как выглядела в молодости

Артистка поделилась кадрами из архивной фотосессии.

Стройная фигура и дерзкие наряды: Нетребко показала, как выглядела в молодости
Анна Нетребко. фото: globallookpress.com/

Анна Нетребко является оперной певицей и настоящей модницей. Многие поклонники не перестают восхищаться чувством стиля артистки. Она блистает на сцене в роскошных вечерних платьях, а в обычной жизни носит броские наряды.

Артистку хвалит за выбор нарядов историк моды Александр Васильев. А на днях звезда предалась ностальгии и поделилась архивными фото.

Нетребко продемонстрировала, как выглядела в молодости. На одном из фото стройная девушка позирует в алом мини-платье с впечатляющим декольте, подчеркнувшем хрупкую фигуру певицы. Широкий пояс с шипами дополнил образ, а цветные колготки облегали ноги.

На другом снимке Анна позирует на улице в белом платье-майке и черных колготках. Она подобрала к берету морковного цвета туфли в тон. Уже тогда оперная дива отличалась особенным чувством стиля. Некоторые поклонники поразились тому, какой фигурой обладала звезда в юности.

Анна Нетребко в молодости. фото
Анна Нетребко на архивных снимках. Фото: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago/

Также Нетребко опубликовала кадр из модной фотосессии 2012 года. На снимке артистка идет по улице в силуэтном костюме темно-лилового оттенка. Приталенный жакет и юбка-карандаш подчеркнули фигуру звезды. А перья на голове, босоножки на каблуке и солнцезащитные очки дополнили look. «Зашла в Диор с Оффисьель, в 2012. Разбирая старые фотографии…» — написала оперная дива.

Одной из первых на пост отреагировала сестра знаменитости Наталья.«Отлично помню этот день! Такие интересные съемки. Еще классные фотки были в платье от Зака П. с огромной собакой! И потом на балконе в красном платье», — припомнила девушка.

«Красное платье сзади не сошлось», — призналась Нетребко, но родственница ей не поверила. Поклонники одарили Нетребко комплиментами: «Сразу видно — звезда идет», «Какая крутая», «Наша русская красотка», «Вау, королева».

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Стройная фигура и дерзкие наряды: Нетребко показала, как выглядела в молодости
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