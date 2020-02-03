Нетребко в неоново-лимонных кроссовках «побродила» с сыном по Мюнхенской резиденции

48-летняя Анна Нетребко вместе с сыном Тьяго посетила Мюнхенскую резиденцию. На личной страничке в Instagram оперная певица поделилась отчетным снимком. В свой уикенд возлюбленная Юсифа Эйвазова облачилась в клетчатые брюки и свитшот насыщенного синего оттенка, дополнив образ неоново-лимонными кроссовками. Примечательно, при выборе наряда знаменитость отдала предпочтение повседневному стилю.

«Мюнхенская резиденция. Побродили по роскошному замку», — отметила Анна.

К слову, ранее Нетребко побывала в ложе Баварской оперы. Певица уточнила, что пришла в театр для того, чтобы послушать других исполнителей в качестве стороннего зрителя. Для выхода в свет артистка выбрала платье ручной работы от российского дизайнера Татьяны Парфеновой. Свой наряд Анна дополнила аксессуарами: кольцом и серьгами с каменьями из одного гарнитура. Прическу оперной дивы украшал ободок из жемчужин.

В своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев прокомментировал стиль и внешность Анны Нетребко.

Историк моды заверил, что возлюбленная Юсифа Эйвазова, будучи мировой звездой, всегда выглядит очень эффектно. Кроме того, соведущий Эвелины Хромченко напомнил, что оперная певица — уроженка юга России, она родом из Краснодара и у нее есть казачьи корни.

По словам Васильева, Анна может похвастаться свои представлением о красоте. Говоря о внешности артистки, историк моды подметил, что не советовал бы ей менять прическу и худеть. Ко всему прочему, телеведущий похвалил Нетребко за то, что она знает толк в драгоценностях. Эксперт в сфере моды заверил, что бриллианты идут Анне как никому другому. Васильев уточнил, что певица не ошибается с яркими оттенками — красный, синий, зеленый, эта цветовая палитра подходит брюнеткам.