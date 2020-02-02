«Шикарная казачка»: Нетребко в платье ручной работы появилась в ложе Баварской оперы

Анна Нетребко в Мюнхене посетила Баварскую государственную оперу. В ложе знаменитость позировала в цветочном платье ручной работы из органзы. Образ певицы дополнили аксессуары: серьги и кольцо с каменьями из одного гарнитура и ободок для волос, украшенный жемчужинами.

«Как зритель», — отметила Анна, добавила, что в оперу она пришла для того, чтобы насладиться пением других исполнителей.

Возлюбленная Юсифа Эйвазова отдала предпочтение вечернему наряду от российского модельера и дизайнера одежды Татьяны Парфеновой. В беседе с поклонниками оперная дива уточнила, что выбрала платье ручной работы. Как выяснилось, этот наряд она приобрела еще полгода назад.

«Красавица!! Любимая и шикарная казачка», — обратилась к Нетребко грузинская оперная исполнительница Светлана Касьян.

К слову, еще летом Анна в беседе с поклонниками, возлюбленная Юсифа Эйвазова уточнила, что на протяжении нескольких лет она носит один и тот же размер одежды, опровергнув слухи о похудении. При этом Нетребко дала понять, что ее мало интересуют надуманные стандарты женской красоты.

Свои январские каникулы Нетребко вместе с Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго провела на горнолыжном курорте в Австрии. Кроме того, певица отметилась на одной из вечеринок в Москве. Среди приглашенных гостей на празднике также были замечены: Максим Галкин, Лайма Вайкуле, Леонид Ярмольник, Яна Чурикова и многие другие.