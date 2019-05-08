Анна Нетребко взяла урок моды у Александра Васильева

Знаменитости почаевничали в Париже. И, судя по записи в Instagram оперной дивы, успели обсудить вопросы стиля и красоты.

Анна Нетребко неожиданно решила расширить свои знания в области красоты и стиля. В своем Instagram оперная дива опубликовала совместные снимки с историком моды Александром Васильевым и рассказала о своих впечатлениях.

«Как же интересно с вами, Александр! Вы — кладезь талантов и знаний! Столько интересной информации всего за один час… за чаем в кафе де ля Пэ», — написала певица.

Судя по геотегу, знаменитости встретились во французской столице. В следующем посте Анна выложила совместную фотографию с Васильевым и выразила ему благодарность за проведенное время, а также передала привет выездной школе историка моды.

Сам Александр сразу же отметился в комментариях исполнительницы и дал последний совет.

«Люблю! Не забудьте про кабошоны! До новых встреч и экскурсий!» — написал он.

Стоит отметить, что кабошоны — это способ обработки драгоценного или полудрагоценного камня, при котором он приобретает гладкую выпуклую отполированную поверхность без граней. Используются в ювелирных украшениях и для декорирования одежды и аксессуаров.