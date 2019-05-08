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Анна Нетребко взяла урок моды у Александра Васильева

Знаменитости почаевничали в Париже. И, судя по записи в Instagram оперной дивы, успели обсудить вопросы стиля и красоты.

Анна Нетребко взяла урок моды у Александра Васильева
Фото:https://www.instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago/

Анна Нетребко неожиданно решила расширить свои знания в области красоты и стиля. В своем Instagram оперная дива опубликовала совместные снимки с историком моды Александром Васильевым и рассказала о своих впечатлениях.

«Как же интересно с вами, Александр! Вы — кладезь талантов и знаний! Столько интересной информации всего за один час… за чаем в кафе де ля Пэ», — написала певица.

Судя по геотегу, знаменитости встретились во французской столице. В следующем посте Анна выложила совместную фотографию с Васильевым и выразила ему благодарность за проведенное время, а также передала привет выездной школе историка моды.

Сам Александр сразу же отметился в комментариях исполнительницы и дал последний совет.

«Люблю! Не забудьте про кабошоны! До новых встреч и экскурсий!» — написал он.

Стоит отметить, что кабошоны — это способ обработки драгоценного или полудрагоценного камня, при котором он приобретает гладкую выпуклую отполированную поверхность без граней. Используются в ювелирных украшениях и для декорирования одежды и аксессуаров.

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Тэги:

Александр ВасильевАнна Нетребкомода и стиль
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Анна Нетребко взяла урок моды у Александра Васильева
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