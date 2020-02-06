«Леди в домашнем»: Рудковская предстала без макияжа и с полотенцем на голове

Яна Рудковская не скрывает, что ее график настолько плотный, что в отпуск в этом году она отправится только ближе к весне. А пока продюсер продолжает череду светских раутов. Она приехала в Санкт-Петербург без мужа и сына, чтобы увидеться с подругами и посетить ряд мероприятий. Блондинка побывала на ужине известного модного дома и накануне посетила Михайловский театр.

За три дня Яна блеснула в образах от кутюр, поэтому она решила показать, как выглядит по утрам без прикрас. Светская львица опубликовала традиционное фото с завтраком из отеля. Она предстала в футболке и банном полотенце. Продюсер позировала без макияжа и укладки, держа в руках круассан. Компанию звезде составила ее подруга и дизайнер Наталья Якимчик.

Рудковская насладилась чаепитием. Некоторые поклонники восхитились природной красотой жены Евгения Плющенко. Они заметили, что в 45 лет у нее нет ни единой морщинки. «Леди в домашнем», «Ну… живут же люди! Отлично дня и настроения», «Вы изменились, очень хорошо выглядите», «Какие вы милые, в домашний одежде, уютные и красивые», «Вас не узнать», «Вы такие молодые и красивые!», — прокомментировали пост подписчики.

Отметим, что ранее Яна не раз рассказывала, что окончила Алтайский государственный медицинский университет по специальности «врач-дерматовенеролог». Она знает секреты красоты и тщательно ухаживает за собой. К слову, она очень хочет подарить мужу дочку.