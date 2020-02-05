Лолита и Бузова объединили разумы на интеллектуальном шоу

Вечером 5 февраля певица Лолита Милявская выложила в Instagram видео, записанное в студии одной из передач на канале ТНТ. На нем 56-летняя артистка общается со своей молодой коллегой Ольгой Бузовой, вызывая смех и у последней и зрителей в зале.
«Я нормальная. Но, с точки зрения социума, не очень», — говорит Лолита, снимая себя на телефон.
«Мы не скажем, где мы?» — появляется в кадре Бузова.
«Мы можем сказать, только я не помню». (взрыв смеха)
«Давай пока не будем говорить. Пусть наши подписчики угадают, где они увидят нашу коллаборацию. Ты знаешь это слово?»
«Ага, это — … Это очень хорошее слово! А я знаю дефибриллятор», — ответила Лолита, а затем попыталась повторить, как стонет Бузова.
Певица все-таки отметила, что это интеллектуальное шоу. Возможно, речь идет о программе «Где логика?» В финале ролика Милявская поздравила Бузову с тем, что в нее влюбился сам Жан-Поль Готье. Новость о том, что известный модельер подготовит наряды для нового шоу Ольги стала известна несколькими часами ранее.
Напомним, когда Бузова только начала свою музыкальную карьеру, Лолита поддержала ее, хотя многие критиковали молодую артистку за вокал. Позже, когда Милявская страдала от развода с пятым мужем, Ольга подбадривала ее и признавалась поклонникам, что восхищается этой женщиной.