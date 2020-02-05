Лолита и Бузова объединили разумы на интеллектуальном шоу

Вечером 5 февраля певица Лолита Милявская выложила в Instagram видео, записанное в студии одной из передач на канале ТНТ. На нем 56-летняя артистка общается со своей молодой коллегой Ольгой Бузовой, вызывая смех и у последней и зрителей в зале.

«Я нормальная. Но, с точки зрения социума, не очень», — говорит Лолита, снимая себя на телефон.

«Мы не скажем, где мы?» — появляется в кадре Бузова.

«Мы можем сказать, только я не помню». (взрыв смеха)

«Давай пока не будем говорить. Пусть наши подписчики угадают, где они увидят нашу коллаборацию. Ты знаешь это слово?»

«Ага, это — … Это очень хорошее слово! А я знаю дефибриллятор», — ответила Лолита, а затем попыталась повторить, как стонет Бузова.