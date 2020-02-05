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Бузова стала первой российской звездой, которую оденет сам Жан-Поль Готье

Певица и модельер встретились в Москве и договорились о совместной работе.

Бузова стала первой российской звездой, которую оденет сам Жан-Поль Готье
Ольга Бузова. Фото: globallookpress

Известный французский модельер Жан-Поль Готье положил глаз на Ольгу Бузову. Она — та российская звезда, которую бы он хотел одеть.

Законодатель мира моды приехал в Москву на премьеру своего Fashion Freak Show, и на пресс-конференции журналисты спросили его, с кем из наших знаменитостей он с удовольствием бы поработал. Кутюрье отметил, что его предпочтения лежат в разных сферах шоу-бизнеса, но, что касается музыкантов, то это Бузова, с которой месье Готье уже успел познакомиться.

Также 67-летний модельер не прочь создавать костюмы для российского кино, передает агентство «Москва». Он, кстати, уже не раз одевал персонажей фильмов, в том числе из популярной фантастической картины «Пятый элемент».

Познакомившаяся с известным кутюрье Бузова уже написала о своих впечатлениях в Instagram. Звезда эстрады рассказала, что говорила с гостем столицы больше часа и получила от него признание в любви.

Ольга Бузова
Бузова получила от Готье признание в любви, чему невероятно счастлива. Фото: instagram.com/buzova86/

«Мы договорились с месье Готье, о том, что он станет дизайнером костюмов для моего нового шоу. Приятно оказаться в списке мировых звезд, таких как Мадонна, Кайли Миноуг, Милен Фармер. И да, я стала первым российским артистом, с которым месье Готье будет работать и создавать образы», — похвасталась Ольга.

Добавим, что «модное фрик-шоу», которое привез француз, пройдет 6 февраля в Московском дворце молодежи.

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Тэги:

Жан-Поль ГотьекутюрьемодельерОльга Бузовасотрудничество
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Бузова стала первой российской звездой, которую оденет сам Жан-Поль Готье
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