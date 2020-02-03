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Женская логика против мужской: на ТНТ стартует новый сезон шоу «Где логика?»

Звезды сразятся в интеллектуальном баттле.

Женская логика против мужской: на ТНТ стартует новый сезон шоу «Где логика?»
Шоу «Где логика?», новый сезон. Фото: канал ТНТ.

С 3 февраля на канале ТНТ стартует новый сезон шоу «Где логика?». Ведущий Азамат Мусагалиев продолжит проверят звезд на умение логически мыслить.

«Новый сезон наполнен сюрпризами и радостями! Зрители увидят, как наши гости филигранно, уже поднатаскавшись за пять лет эфиров, будут отвечать на вопросы шоу. Но и лично я для них подготовил интересные задания. Будут новые игры, новые задачки, новые раунды», — пообещал шоумен.

Напомним, эта программа строится на сочетании юмористического шоу и интеллектуальной игры. Участникам приходится находить логические связи между разнообразным предметами, явлениями и персонами. Иногда нужно обобщить разное, соединить невозможное, выйти из тупикового умозаключения, проявить смекалку.

В новом сезоне зрителей ожидает ответ на самый главный вопрос: чья логика сильнее — мужская или женская? На мозговой баттл приглашены: Зоя Яровицына, Яна Кошкина, Денис Дорохов, Екатерина Моргунова, M-Band, Юлия Александровна, Анфиса Черных, Тамби Масаев и другие.

Шоу «Где логика?» смотрите с 3 февраля в 21:00 на канале ТНТ.

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Азамат МусагалиевГде логика?мужчины и женщиныновый сезонТНТ
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Женская логика против мужской: на ТНТ стартует новый сезон шоу «Где логика?»
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