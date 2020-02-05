ЗВЕЗДЫ

Получилась принцесса: Меган Фокс нарядила 7-летнего сына в пышное голубое платье

Актриса позволила своему первенцу новую «бьюти-трансформацию».

Получилась принцесса: Меган Фокс нарядила 7-летнего сына в пышное голубое платье
Меган Фокс. фото: globallookpress.com

В последнее время многие звездные родители проявляют толерантность к детям и их желаниям. Они позволяют мальчикам одеваться, как девочки и наоборот. Меган Фокс состояла в браке с актером Брайаном Грином, от которого у нее подрастают трое сыновей: семилетний Ноа, пятилетний Боди и трехлетний Джорни. Актриса не скрывает, что рождение наследников изменило ее отношение к жизни.

Уже не раз поклонники замечали, что старший сын Меган любит девчачьи платья. Даже у «продвинутой» западной общественности это вызывает недоумение. В прошлом году артистка вывела в свет мальчика в сарафане, а накануне она нарядила его в пышное голубое платье. Он решил прийти на детский праздник в образе принцессы Эльзы из «Холодного сердца».

Благо малыш не стал надевать туфли, а обошелся кедами. Фокс также собрала длинные волосы ребенка в хвост и позволила ему украсить уши девичьими сережками с камнями. К слову, на праздник мальчика привез его папа Брайан. Он тоже не препятствует прихотям ребенка. Более того, родители позволяют и остальным сыновьям носить девчачью одежду.

Меган ранее признавалась, что не собирается судить людей по их одежде. Этому она учит и своих детей. Актриса не скрывает, что в школе некоторые дети смеются над Ноа, но мальчик так любит платья, что ему все равно на мнение окружающих.

«Сейчас мы проходим этот этап, и я стараюсь научить его быть уверенным в себе и не обращать внимания на то, что говорят другие», — рассказывала звезда.

Напомним, что недавно 13-летняя дочь Джоли Шайло , которая одевается как мальчик, сменила имя на Джон. 

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Получилась принцесса: Меган Фокс нарядила 7-летнего сына в пышное голубое платье
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