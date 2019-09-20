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Меган Фокс объяснила, зачем ее сын одевается в женские платья

Актриса и фотомодель призналась, что это важная часть воспитания шестилетнего мальчика.

Меган Фокс объяснила, зачем ее сын одевается в женские платья
Меган Фокс. Фото: globallookpress

На днях старшему сыну Меган Фокс и Брайана Остина Грина исполнится семь лет. Маленький Ноа любит надевать девчачью одежду, что вызывает некоторое удивление даже у «продвинутой» западной общественности.

Но 33-летняя актриса не возражает против такого поведения наследника. И недавно она объяснила, почему. По словам Меган, в школе, где уже учится сын, одноклассники, бывает, отзываются о нем негативно из-за его внешнего вида, заявляя, мол, «мальчики не надевают платья», или «мальчики не носят розовое». Фотомодель уверена, что нельзя судить людей по их одежде, и собирается передать это убеждение ребенку.

«Сейчас мы проходим этот этап, и я стараюсь научить его быть уверенным в себе и не обращать внимания на то, что говорят другие», – поделилась Фокс.

Это свободное воспитание уже дает свои плоды. На днях Ноа в очередной раз пришел в класс в платье, а вечером мама не забыла осведомиться у мальчика, как прошел его день.

«И он сказал:«Мальчики смеялись, когда я вошел. Но мне это неважно, я слишком люблю платья», – цитирует Меган Фокс издание People.

Напомним, у актрисы и ее супруга трое сыновей. Помимо Ноа, пара растит пятилетнего Боди и Джорни, которому в августе исполнилось два года. Грин отмечал, что, как и его жена, не против женского гардероба старшего мальчика и его братьев, ведь они имеют право носить все, что им нравится.

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Меган Фокс объяснила, зачем ее сын одевается в женские платья
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